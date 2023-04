¿Inteligencia artificial sepultará a la fotografía? Profesional genera debate al ganar premio con ‘trampa’

Año tras año se realizan diferentes concursos de fotografía que buscan premiar la destreza de los profesionales y algunos aficionados a la hora de captar las mejores imágenes con sus lentes.

Uno de estos es el Sony World Photography Awards, cuya versión de este año tuvo un hecho bastante curioso y polémico, que lo hizo víctima de la tecnología.

El fotógrafo Boris Eldagsen participó con una fotografía llamada The Electrician, con la cual se alzó como el ganador del prestigioso concurso en la categoría de Creatividad. Para sorpresa de todos, y más de los jurados que le otorgaron el primer puesto, el vencedor confesó que la imagen que lo llevó a la victoria había sido creada con inteligencia artificial.

Ilustración sobre cómo una IA y las máquinas podrían dominar a la humanidad. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

El profesional, que desde hace más de 30 años ejerce como fotógrafo, ha dedicado sus últimos dos años a involucrarse con todo lo que tiene que ver con esta poderosa tecnología; en medio de este camino creó una colección llamada Pseudomnesia, alimentada con imágenes generadas con esta herramienta y de la cual hace parte The Electrician.

El profesional renunció a la remuneración de 5.000 dólares y a la equipación que otorgaba Sony al ganador; así mismo, explicó que su intención de participar con esta imagen no era otra que la de averiguar si en este tipo de certámenes, las fotografías creadas con inteligencia artificial eran capaces de avanzar y ganar.

“[Quise] averiguar si los premios fotográficos están preparados para que se presenten imágenes sintéticas. No lo están”, indicó Eldagsen.

“Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a participar a imágenes de IA, o sería un error?”, dijo el profesional alemán, quien invitó a regular esta tecnología y a debatir con juicio los alcances de estas herramientas y las afectaciones que podrían traer para el ejercicio de su profesión.

Luego de lo sucedido, el fotógrafo llamó la atención sobre el papel de los jurados, quienes pese a su experiencia no pudieron darse cuenta de que esta imagen había sido creada con IA y, al parecer, obviaron detalles como las manos, uno de los aspectos en los que estas herramientas aún presentan fallas

“Igual que la fotografía sustituyó a la pintura en la reproducción de la realidad, la IA sustituirá a la fotografía. No tengas miedo del futuro. Solo será más obvio que nuestra mente siempre creó el mundo que la hace sufrir”, fue la reflexión que dejó el alemán que provocó todo este debate.

Inteligencia artificial comenzó a dejar sin trabajo a los actores; uno de ellos narró su situación

La inteligencia artificial comenzó a meterse de a poco en la industria del entretenimiento y a dejar a uno que otro afectado. Es el caso de un locutor y actor de doblaje argentino, quien compartió su historia y advirtió que su trabajo fue reemplazado por una herramienta de IA.

El afectado fue Alejandro Graue, un hombre de 36 años quien durante los últimos meses de 2022 trabajó para doblar los videos de un canal en YouTube para Latinoamérica; sin embargo, se quedó esperando su renovación para 2023.

El actor de doblaje argentino Ale Graue no volvió a ser contratado para doblar los videos en los que usualmente trabajaba. - Foto: Fotomontaje Semana / Capturas de pantalla 0:26 segundos - Video sin nombre publicado por la cuenta de Twitter @AmecaTheRobot / Foto tomada de la cuenta de Instagram @alegraue

Cuando quiso indagar por qué no fue llamado para continuar, no encontró explicación alguna; sin embargo, cuando vio uno de los videos que solía doblar, se percató que el clip había sido doblado por una herramienta de inteligencia artificial.

“Le doy reproducir y en vez de echarme a mí, escucho una voz muy prolija, muy correcta diciendo: ‘hola, bienvenidos, este es un nuevo video…’, y así continuaba una voz robotizada, horrible, fuera de sincronía”, dijo el actor argentino.

Cuando quiso volver a entablar diálogo con quienes fueron sus jefes, le explicaron que una herramienta basada en inteligencia artificial lo había reemplazado por solicitud del cliente, dijo el afectado a Radio con Vos, un programa de una emisora local.

En ese mismo programa advirtió que se había enterado de que, si el ensayo salía a la perfección, la compañía para la que trabajaba no solo no lo iba a volver a contratar, sino que iba a despedir a los otros colegas que se encargaban de los demás doblajes y del resto del equipo de producción.

“Para quienes me preguntan, es un trabajo independiente de una empresa que obviamente solo busca optimizar costos, no le importa lo artístico del resultado. Tal y como pasa con los videos de TikTok, se escucha una voz monótona, sin cambios de ritmo, emociones, etc., pero ahí está”, explicó el actor en su cuenta de Twitter.

Algunas herramientas de inteligencia artificial han venido amenazando diferentes oficios en el mundo. Hay preocupación en distintos sectores. - Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

“Yo sigo pensando que lo que tiene que ver con lo artístico, con lo comunicacional, cuando tiene que ver matices, intenciones, eso es lo humano. Algunos comentarios del video decían que no se entendía y preguntaban qué había pasado con la otra voz, obviamente estaba falto de sentimiento”, añadió.