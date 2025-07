La frase ‘mágica’ que debe usar al final de sus correos electrónicos para aumentar las posibilidades de recibir respuesta rápida

Las expresiones de gratitud, las más efectivas

¿Por qué funciona tan bien “gracias de antemano”?

De acuerdo con la interpretación ofrecida por los expertos, una de las razones del éxito de esta fórmula radica en que “thanks in advance” no solo transmite gratitud, sino que sugiere que el receptor cumplirá con la solicitud realizada. Este matiz implícito podría influir psicológicamente en su disposición a responder, al establecer una expectativa de manera sutil y sin necesidad de insistencias directas.

Aunque se trata de un estudio interno, la plataforma cita como sustento teórico una investigación académica realizada por Adam Grant, psicólogo organizacional de la Universidad de Pensilvania, y Francesca Gino, profesora en Harvard Business School. El estudio fue publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology bajo el título “A Little Thanks Goes a Long Way”.