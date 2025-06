La nueva función de Gmail que ayudaría a resumir correos para agilizar su lectura

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el caso de no querer que Gemini muestre los resúmenes, esta opción se podrá desactivar en el apartado Funciones inteligentes de Gmail, en la configuración de la aplicación.

Del mismo modo, esta función está disponible para los usuarios suscritos a las modalidades de Business Starter, Standard y Plus, así como para la versión Enterprise Starter, Standard y Plus, y para los que hayan adquirido los complementos Gemini Education o Gemini Education Premium. Los usuarios que hayan contratado Google One AI Premium también tendrán acceso.