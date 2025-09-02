La lista de productos que no debería comprar por internet para evitar problemas al momento de la entrega

Uno de los avances más significativos de internet son las plataformas de comercio electrónico, que permiten realizar compras en línea. Estas han facilitado la vida de muchas personas al eliminar la necesidad de desplazarse o hacer largos trayectos para conseguir lo que desean.

Con un simple clic, los productos llegan hasta la puerta de casa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los artículos son aptos para adquirirse por este medio.

Las opciones de compra son prácticamente infinitas: basta con descargar la aplicación de preferencia, navegar y concretar la adquisición. No obstante, algunos productos presentan mayores riesgos al transportarse, especialmente cuando los tiempos de entrega son extensos y no reciben el cuidado adecuado.

Tal como explican desde el blog Shopeando.mx, los alimentos son los menos recomendables, salvo que se trate de entregas inmediatas en la misma ciudad. Cuando provienen de otra región o país, existe la posibilidad de que lleguen en mal estado: caducados, derramados o deteriorados.

Algunos paquetes no son aptos para largos trayectos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En segundo lugar están los medicamentos. Aunque pueda parecer una buena idea comprarlos en línea, en muchos casos no existe garantía de que sean originales o estén certificados. Por ello, lo más seguro es adquirirlos en farmacias o establecimientos autorizados.

Con las plantas también se debe tener especial cuidado, dado que su estado es muy delicado y pueden sufrir daños durante el traslado. Por esta razón, lo más recomendable es evitar comprarlas en línea y optar por adquirirlas en viveros o tiendas cercanas, donde es posible verificar su condición y garantizar que lleguen en buen estado.

También debe prestarse atención a las ofertas demasiado atractivas. Comprar en internet no siempre significa obtener precios más bajos. Si bien algunas plataformas ofrecen promociones temporales, esto no es una constante. Lo recomendable es identificar cuáles productos realmente valen la pena y se ajustan a las necesidades.

Las compras en línea deben hacerse a través de plataformas seguras. | Foto: Getty Images

Otro aspecto clave es verificar que el artículo sea legal en el país de destino. Algunas regiones son muy estrictas con el traslado de ciertos bienes, lo que puede ocasionar que queden retenidos y nunca lleguen al comprador.

Finalmente, se debe tener especial cuidado con los productos frágiles o delicados, porque corren un alto riesgo de dañarse durante el transporte, sobre todo en envíos de larga distancia.