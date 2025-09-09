La Nasa explica cómo su nombre puede ser llevado por los cuatro astronautas en la misión Artemis II

La agencia espacial estadounidense ha lanzado una iniciativa que permite a cualquier persona del mundo ser parte simbólica de una misión histórica que marcará el regreso de la humanidad hacia nuestro satélite natural.

Los cuatro exploradores que harán historia en el espacio profundo

La misión Artemis II contará con una tripulación excepcional de cuatro astronautas experimentados que se convertirán en los primeros seres humanos en viajar más allá de la órbita terrestre en más de cinco décadas.

Wiseman, Glover, Koch y Hansen serán los protagonistas de la histórica travesía lunar Artemis II. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Al frente de esta expedición estará como capitán Reid Wiseman. Este experimentado oficial naval cuenta con casi 30 años de trayectoria militar, combinando su experiencia como aviador con sólidos conocimientos en ingeniería.

En el rol de piloto viajará Victor J. Glover Jr., quien se incorporó al cuerpo de astronautas en 2013 durante su período como asesor legislativo del Senado estadounidense. Su experiencia más reciente incluye el comando de la cápsula Dragon “Resilience” en la misión Crew-1, donde también cumplió funciones de ingeniero de vuelo durante su estancia en la Estación Espacial Internacional en las expediciones 64 y 65.

La misión también incluirá a Christina Koch como especialista, una ingeniera y exploradora que ingresó al programa espacial en 2013. Koch posee el distinguido récord de la permanencia más prolongada de una mujer en el espacio, acumulando 328 días fuera de la atmósfera terrestre durante las expediciones 59, 60 y 61.

Completando el equipo estará Jeremy Hansen, el especialista canadiense con formación en ciencias espaciales y físicas. Hansen tiene el honor de ser el primer ciudadano canadiense en liderar la formación de una nueva generación de astronautas de la NASA, supervisando desde 2017 el entrenamiento de candidatos tanto estadounidenses como canadienses.

Una oportunidad única para formar parte de la historia espacial

La NASA ha puesto en marcha la campaña “Envía tu nombre con Artemis II”, una propuesta que permite a ciudadanos de cualquier nacionalidad registrar sus nombres para que viajen junto a la tripulación en esta travesía lunar sin precedentes.

Los nombres de quienes se inscriban antes del 21 de enero serán almacenados en una tarjeta de memoria que viajará a bordo de la cápsula Orion, impulsada por el poderoso Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). A cambio de su participación, cada persona recibirá un pase de embarque personalizado como recuerdo de su participación en esta aventura espacial.

La agencia espacial abrió una convocatoria para registrar nombres en la cápsula Orion. | Foto: Nasa

“Esta misión de prueba representa un hito crucial en nuestros planes para restablecer la presencia humana en la superficie lunar y sentar las bases para futuras expediciones marcianas”, explicó Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA. “También constituye una oportunidad extraordinaria para motivar a personas alrededor del globo y permitirles acompañarnos mientras encabezamos la nueva era de exploración humana hacia destinos más lejanos del cosmos”.

La misión Artemis II está programada para despegar antes de abril de 2026, con una duración estimada de diez días. Este vuelo de prueba marca el inicio de una nueva época dorada en la exploración espacial y representa el primer paso hacia el ambicioso objetivo de establecer una presencia humana sostenible en la Luna, preparando el terreno para la eventual llegada de astronautas estadounidenses a Marte.