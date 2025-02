La poderosa frase que debe decir al contestar para acabar con las llamadas spam

El problema se agrava cuando las llamadas no deseadas se producen con frecuencia. En algunos casos, los usuarios las reciben varias veces al día, lo que aumenta la sensación de invasión a su privacidad.

Ante esta problemática, han surgido varias soluciones para que los usuarios puedan defenderse de las llamadas comerciales no deseadas. Una de las opciones más sencillas es configurar el teléfono para bloquear automáticamente aquellos números que no están en la lista de contactos, lo cual contribuye a reducir significativamente su frecuencia.

Sin embargo, esta solución no siempre es suficiente, dado que hay acciones que los internautas pueden tomar para acabar con las llamadas no deseadas de manera definitiva. Y, aunque parezca sorprendente, a veces la clave se encuentra en una sola frase.

Según el medio Computer Hoy, decir “No, gracias. No me interesa” es una expresión clara y concisa que comunica de forma efectiva que no se desea recibir más llamadas comerciales. Este mensaje puede conducir a que las empresas eliminen el número de la base de datos con la que trabajan.