La práctica más común en los celulares iPhone puede ser un gran error, según Apple

Cerrar aplicaciones abiertas: un hábito que consume más recursos

En el clip, el usuario, conocido como @fordylipsync, expresó su asombro diciendo: “¿Cómo no sabía esto? Cada vez que cierras tus aplicaciones, consumes datos y batería para abrirlas de nuevo”.

La explicación del experto de Apple: dejar las aplicaciones abiertas no es un problema

Según el técnico de Apple que atendió al usuario, cerrar constantemente las aplicaciones no mejora la batería ni el rendimiento del dispositivo, todo lo contrario.

“Apple simplemente congela las aplicaciones que no estás utilizando, pero no las cierra completamente”, explicó el técnico. De esta manera, el teléfono no solo mantiene su eficiencia, sino que también evita el consumo innecesario de recursos.