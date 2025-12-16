Suscribirse

Tecnología

La promesa del Director de Netflix si llega a concretar la adquisición de Warner Bros

Ted Sarandos asegura que los estrenos de Warner Bros seguirán en cines.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

17 de diciembre de 2025, 2:50 a. m.
Sarandos hizo la declaración durante un evento de Canal+ en París.
El CEO, Ted Sarandos, admitió que sus comentarios previos sobre los cines generaron confusión. | Foto: AFP

Netflix seguirá distribuyendo las películas de Warner Bros en los cines si su oferta de adquisición del histórico estudio tiene éxito, declaró el martes en París el director ejecutivo del servicio de streaming, Ted Sarandos.

“Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional en los cines”, afirmó durante un evento en la capital francesa. Al mismo tiempo, admitió que sus comentarios anteriores sobre la distribución en salas “ahora confunden a la gente”.

Cambios de postura sobre la experiencia cinematográfica

Sarandos había sugerido previamente que la experiencia de ir al cine estaba anticuada y que el streaming ofrecía una comodidad superior.

Sus declaraciones más recientes muestran un enfoque más equilibrado, que busca combinar la tradición de la exhibición en salas con la fuerza de su plataforma digital.

Sus recientes declaraciones muestran un enfoque que combina tradición y digital.
El CEO de Netflix ahora busca un equilibrio entre salas de cine y streaming. | Foto: AFP

Presentación en París junto a Canal+

El CEO de Netflix realizó estas declaraciones en una entrevista con Maxime Saada, director del grupo de medios francés Canal+, durante un evento en un teatro de París que presentó los proyectos de Canal+ para 2026. La conversación abordó el futuro de la distribución cinematográfica y los planes de Netflix en Europa.

Contexto: ¿Qué se verá ahora en Netflix tras la compra que hizo de Warner Bros?

Oferta millonaria y competencia por Warner Bros

A comienzos de diciembre, Netflix anunció un acuerdo para adquirir la mayor parte de Warner Bros Discovery (WBD) por 83.000 millones de dólares. Sin embargo, la aprobación regulatoria sigue siendo incierta.

Netflix sacudió el mercado al anunciar un acuerdo con Warner por 82.700 millones de dólares. Pero Paramount no se quedó atrás y puso sobre la mesa más de 108.000 millones.
Paramount Skydance presentó una contraoferta de 108.400 millones de dólares. | Foto: getty images

Paramount Skydance presentó una contraoferta de 108.400 millones de dólares, intensificando la competencia por uno de los estudios más históricos de Hollywood.

Con estas negociaciones en marcha, la estrategia de Netflix refleja su intención de respetar la tradición de los cines, al mismo tiempo que explora nuevas oportunidades para su modelo de streaming, un equilibrio que podría redefinir la manera en que se producen y distribuyen los grandes estrenos cinematográficos.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Padre y hermano de Jaime Esteban Moreno hablan de cómo será la primera Navidad sin el universitario y el regalo que dejó comprado

2. ¿Qué es y por qué es tan grave el paro armado que el ELN realiza en varios puntos del país?

3. José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

4. Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

5. Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

promesaNetflixWarner Bros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.