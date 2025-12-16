La promesa del Director de Netflix si llega a concretar la adquisición de Warner Bros

Netflix seguirá distribuyendo las películas de Warner Bros en los cines si su oferta de adquisición del histórico estudio tiene éxito, declaró el martes en París el director ejecutivo del servicio de streaming, Ted Sarandos.

“Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional en los cines”, afirmó durante un evento en la capital francesa. Al mismo tiempo, admitió que sus comentarios anteriores sobre la distribución en salas “ahora confunden a la gente”.

Cambios de postura sobre la experiencia cinematográfica

Sarandos había sugerido previamente que la experiencia de ir al cine estaba anticuada y que el streaming ofrecía una comodidad superior.

Sus declaraciones más recientes muestran un enfoque más equilibrado, que busca combinar la tradición de la exhibición en salas con la fuerza de su plataforma digital.

El CEO de Netflix ahora busca un equilibrio entre salas de cine y streaming. | Foto: AFP

Presentación en París junto a Canal+

El CEO de Netflix realizó estas declaraciones en una entrevista con Maxime Saada, director del grupo de medios francés Canal+, durante un evento en un teatro de París que presentó los proyectos de Canal+ para 2026. La conversación abordó el futuro de la distribución cinematográfica y los planes de Netflix en Europa.

Oferta millonaria y competencia por Warner Bros

A comienzos de diciembre, Netflix anunció un acuerdo para adquirir la mayor parte de Warner Bros Discovery (WBD) por 83.000 millones de dólares. Sin embargo, la aprobación regulatoria sigue siendo incierta.

Paramount Skydance presentó una contraoferta de 108.400 millones de dólares. | Foto: getty images

Paramount Skydance presentó una contraoferta de 108.400 millones de dólares, intensificando la competencia por uno de los estudios más históricos de Hollywood.

Con estas negociaciones en marcha, la estrategia de Netflix refleja su intención de respetar la tradición de los cines, al mismo tiempo que explora nuevas oportunidades para su modelo de streaming, un equilibrio que podría redefinir la manera en que se producen y distribuyen los grandes estrenos cinematográficos.