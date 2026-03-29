Ciencia

La Tierra está en sus límites: organización mundial declara “situación de emergencia”

Un informe reciente de la ONU encendió las alarmas sobre el estado crítico del planeta.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

29 de marzo de 2026, 7:00 a. m.
Nuevos datos confirman un deterioro ambiental cada vez más acelerado.
Nuevos datos confirman un deterioro ambiental cada vez más acelerado. Foto: Getty Images/iStockphoto

El planeta atraviesa uno de sus momentos más críticos, así lo comenta un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, donde encendió las alarmas al revelar que la acumulación de calor en la Tierra alcanzó su punto más alto registrado en 2025, algo que podría llegar a tener efectos duraderos por siglos o incluso milenios.

El universo no está en silencio: la razón por la que aún no se detecta vida alienígena

El pronunciamiento fue respaldado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien advirtió que el planeta está siendo empujado más allá de sus límites naturales.

Según señaló, varios indicadores clave del clima ya han superado niveles considerados seguros, lo que evidencia la gravedad del momento actual.

Un planeta cada vez más caliente

El informe introduce un elemento clave para entender la magnitud del problema: el llamado “desequilibrio energético” del planeta. Este concepto mide la diferencia entre la energía que la Tierra recibe del Sol y la que devuelve al espacio. En condiciones normales, ambas deberían mantenerse relativamente equilibradas.

Tecnología

Advierten sobre el contenido de esta llamada telefónica porque puede ser una estafa: “Vamos a simular”

Tecnología

Su Air Fryer puede estar mal conectada: utilizar de esta manera el aparato eléctrico podría provocar un cortocircuito

Tecnología

¿WhatsApp tiene una cámara oculta? Así puede activarla sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales

Tecnología

Los cuatro astronautas de Artemis II llegan al sitio de lanzamiento y se alistan para un histórico viaje a la Luna

Tecnología

Artemis II se prepara para despegar: así funciona la tecnología avanzada que mantendrá con vida a los astronautas rumbo a la Luna

Tecnología

Qué pasa si me aparece un punto verde o naranja en el celular: el detalle que puede poner en riesgo sus cuentas bancarias

Tecnología

El error común al conectar un cable HDMI al televisor que puede afectar la calidad de la imagen y arruinar toda su experiencia

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia cambio clave en la representación de Venezuela ante la ONU: este es el nuevo nombramiento

Nación

Organizaciones humanitarias rechazan que las disidencias de Iván Mordisco prohíban el ingreso a sus territorios: “Vulnerabilidad”

Nación

Las razones por las que las disidencias de Iván Mordisco prohíben el ingreso a sus territorios a las misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo

“El clima mundial se encuentra en una situación de emergencia. Estamos llevando el planeta Tierra a traspasar sus límites. Todos los indicadores climáticos claves han superado el umbral de alarma”, advirtió Guterres.

Ese balance se ha alterado de forma progresiva, comentaron que el aumento de gases contaminantes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ha impedido que el calor escape con normalidad. Como resultado a esto, tanto el aire como los océanos continúan calentándose, mientras fenómenos como el derretimiento de glaciares se aceleran.

Desde mediados del siglo XX, cuando comenzaron los registros modernos, esta diferencia energética ha ido en aumento, pero en las últimas dos décadas el ritmo se intensificó de forma notable hasta alcanzar cifras récord el año pasado.

Prepárese para lo que pasará este 28 de marzo: la razón por la que expertos recomiendan que apague las luces de su casa

Consecuencias que podrían durar siglos

Más allá de las cifras, lo que más preocupa a los científicos es la duración de los impactos. De acuerdo con la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, las alteraciones provocadas por la actividad humana no son pasajeras y podrían dejar huellas durante cientos o miles de años.

El calentamiento global ya deja consecuencias que podrían durar generaciones.
Según Celeste Saulo, los impactos actuales no serán temporales. Foto: Getty Images

El calentamiento sostenido no solo afecta la temperatura global, sino que también influye en fenómenos extremos, cambios en los patrones climáticos y la estabilidad de ecosistemas enteros. Esto implica que las decisiones actuales tendrán repercusiones a muy largo plazo.