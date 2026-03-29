La Tierra está en sus límites: organización mundial declara “situación de emergencia”

El planeta atraviesa uno de sus momentos más críticos, así lo comenta un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, donde encendió las alarmas al revelar que la acumulación de calor en la Tierra alcanzó su punto más alto registrado en 2025, algo que podría llegar a tener efectos duraderos por siglos o incluso milenios.

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El pronunciamiento fue respaldado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien advirtió que el planeta está siendo empujado más allá de sus límites naturales.

Según señaló, varios indicadores clave del clima ya han superado niveles considerados seguros, lo que evidencia la gravedad del momento actual.

Un planeta cada vez más caliente

El informe introduce un elemento clave para entender la magnitud del problema: el llamado “desequilibrio energético” del planeta. Este concepto mide la diferencia entre la energía que la Tierra recibe del Sol y la que devuelve al espacio. En condiciones normales, ambas deberían mantenerse relativamente equilibradas.

“El clima mundial se encuentra en una situación de emergencia. Estamos llevando el planeta Tierra a traspasar sus límites. Todos los indicadores climáticos claves han superado el umbral de alarma”, advirtió Guterres.

Ese balance se ha alterado de forma progresiva, comentaron que el aumento de gases contaminantes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ha impedido que el calor escape con normalidad. Como resultado a esto, tanto el aire como los océanos continúan calentándose, mientras fenómenos como el derretimiento de glaciares se aceleran.

Desde mediados del siglo XX, cuando comenzaron los registros modernos, esta diferencia energética ha ido en aumento, pero en las últimas dos décadas el ritmo se intensificó de forma notable hasta alcanzar cifras récord el año pasado.

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Consecuencias que podrían durar siglos

Más allá de las cifras, lo que más preocupa a los científicos es la duración de los impactos. De acuerdo con la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, las alteraciones provocadas por la actividad humana no son pasajeras y podrían dejar huellas durante cientos o miles de años.

Según Celeste Saulo, los impactos actuales no serán temporales. Foto: Getty Images

El calentamiento sostenido no solo afecta la temperatura global, sino que también influye en fenómenos extremos, cambios en los patrones climáticos y la estabilidad de ecosistemas enteros. Esto implica que las decisiones actuales tendrán repercusiones a muy largo plazo.