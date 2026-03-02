La trampa detrás de QuickLens: cómo una extensión de Google Lens se convirtió en la puerta de entrada para distribuir malware

Un complemento que prometía llevar la tecnología de Google Lens al navegador Chrome terminó convertido en una amenaza para miles de usuarios. La extensión QuickLens, que llegó a superar las 7.000 instalaciones, fue retirada de la Chrome Web Store el pasado 17 de febrero tras detectarse que una actualización la transformó en una herramienta para distribuir malware y robar credenciales, especialmente de servicios vinculados a criptomonedas.

QuickLens se había publicado en octubre como una solución para realizar búsquedas visuales en cualquier página web, aprovechando la tecnología de Google Lens. Su crecimiento fue rápido: acumuló miles de usuarios e incluso obtuvo una insignia de verificación dentro de la tienda oficial de extensiones de Chrome.

Chrome retira QuickLens tras detectar ejecución remota maliciosa. Foto: Getty Images

En sus primeras versiones, la herramienta cumplía con lo que prometía. Aunque solicitaba permisos considerados “potencialmente abusivos”, estos eran coherentes con su función de captura de pantalla y, según la firma de ciberseguridad Annex, no presentaba problemas de seguridad significativos en su código.

Sin embargo, todo cambió con la actualización 5.8, publicada el 17 de febrero. Esta versión incorporó nuevos permisos, funciones y scripts que expusieron el tráfico de los usuarios a ataques como el clickjacking, además de establecer comunicación con un servidor de comando y control para recibir instrucciones externas. También ocultaba un mecanismo de ejecución remota que aprovechaba la carga de píxeles de imagen, una técnica que permite ejecutar código malicioso sin que el usuario lo note.

QuickLens fue lanzada en octubre como una herramienta para realizar búsquedas visuales desde cualquier página web. Foto: Anadolu Agency

La investigación reveló que esta transformación no fue responsabilidad del desarrollador original. Apenas dos días después de su lanzamiento en la tienda, la extensión fue puesta a la venta en ExtensionHub. El nuevo propietario asumió el control el 1 de febrero y, dieciséis días más tarde, publicó la versión 5.8, lo que encendió las alertas y dio paso a un análisis del código y al envío de notificaciones a los usuarios afectados, según detalló la firma de seguridad.

*Con información de Europa Press.