La verdad sobre por qué el papa Francisco decidió no ver televisión hace más de 30 años

En este libro, el pontífice no solo compartió anécdotas personales, sino que también reveló, entre otros aspectos poco conocidos, el motivo que lo llevó a renunciar a la televisión. En el ejemplar, el Papa Francisco explicó que desde el 15 de julio del año 1990 decidió no ver televisión como parte de una promesa hecha a la Virgen del Carmen , realizado ante un acto de fe y disciplina personal.

“Aquella noche, en la comunidad de Buenos Aires, estábamos viendo la televisión cuando en la pantalla apareció una escena sórdida que me impresionó con dureza; me levanté y me fui ”, precisa el obispo de Roma en su obra literaria.

Desde aquel instante, Francisco selló una promesa con la Virgen del Carmen: alejarse completamente de la televisión: “Fue como si Dios me dijera que la televisión no era para mí, que no me sentaba bien”. No obstante, a lo largo de los años, hubo situaciones excepcionales en las que rompió, de manera muy puntual, ese compromiso.