La nevera es uno de los electrodomésticos esenciales en cualquier hogar. Su objetivo es mantener los alimentos a temperaturas frías para retrasar su deterioro.

Mantener este electrodoméstico en un buen estado y lograr que tenga una mayor vida útil requiere un uso responsable y buenas prácticas. A continuación, cuatro recomendaciones importantes para lograr este propósito.

En primer lugar, es necesario utilizarla con la temperatura adecuada. Según Samsung, es clave mantener la temperatura interna de la nevera entre 1°C y 4°C y la del congelador en aproximadamente -18°C para preservar los alimentos y reducir el consumo de energía.

Una segunda recomendación es ubicarla es un lugar correcto. En ese sentido, es importante evitar instalala cerca de fuentes de calor, como estufas o ventanas con exposición directa al sol.

“Además, se debe dejar espacio suficiente alrededor del aparato (laterales, parte trasera y superior) para permitir una ventilación adecuada del compresor, evitando el sobrecalentamiento y prolongando su vida útil”, agrega Samsung.

Una tercera recomendación es hacerle una limpieza regular. De acuerdo con Haceb, definir cada cuánto hacerlo depende del tipo de alimentos que se guarden en la nevera.

“Si almacena carnes crudas, huevos y otros alimentos que no se dañan tan fácilmente, se recomienda limpiarla una vez al mes”, señala inicialmente esta empresa.

“Si almacena principalmente frutas y verduras que necesitan algo de cuidado, se recomienda limpiar la nevera una vez cada dos semanas. Sin embargo, si está almacenando alimentos altamente perecederos como leche o queso, entonces es importante limpiar su refrigerador semanalmente”, agrega.

La nevera es uno de los electrodomésticos más usados en el hogar. | Foto: Getty Images

Un cuarto aspecto que se recomienda es ubicar de manera correcta los alimentos, lo cual mejora la circulación del aire frío.

De acuerdo con Whirpool, los estantes inferiores son más fríos que los superiores.

Por ello, la parte superior de la nevera es “ideal para guardar comidas preparadas, sobras o alimentos listos para consumir. Allí se conservarán frescos, estarán a la vista y no ocuparán espacio que podría necesitar para carnes, frutas, verduras u otros ingredientes crudos”.

Adicionalmente, esta compañía recomienda que los productos lácteos como la leche, el yogur, la crema agria y el queso cottage deben guardarse en los estantes inferiores, “preferiblemente en la parte trasera donde la temperatura es más estable. La mantequilla y los quesos blandos son la excepción: pueden ir en el compartimiento para lácteos de la puerta o en un recipiente dentro del cajón de embutidos”.