Las tres cosas que no debería hacer durante el viernes 13 para evitar la mala suerte, según la inteligencia artificial

Para algunas personas, el viernes 13 se ha convertido en una fecha envuelta en superstición y misterio, ya que ha sido asociado con la mala suerte, y aunque no todos creen en estas creencias populares, lo cierto es que han perdurado durante siglos en diversas culturas.

En ese contexto, gracias a los avances de la tecnología, la inteligencia artificial ofrece una perspectiva sobre qué conductas evitar para no tentar al infortunio. A través del análisis, la IA determinó tres cosas que, según las supersticiones más comunes, no deberían hacerse un viernes 13.

Lo que no debería hacer para evitar la mala suerte

Una de las supersticiones más antiguas que resurgen con fuerza cada viernes 13 es la de no pasar por debajo de una escalera. Este gesto, aparentemente inofensivo, tiene raíces que se remontan al antiguo Egipto, donde la forma triangular se consideraba sagrada. Al romper ese triángulo, se creía que se atraía la desgracia.

Según el análisis realizado por la inteligencia artificial, esta creencia ha sido una de las más persistentes a lo largo de la historia, con menciones frecuentes en literatura, cine y medios de comunicación. A pesar de que no hay evidencia científica que respalde esta idea, muchas personas prefieren evitar esa acción durante esta fecha, en particular, para no arriesgarse a “invocar” la mala suerte.