Listado de cosas que no debería hacer durante la Semana Mayor

Comer en exceso, beber alcohol sin moderación o no mantener una dieta equilibrada son prácticas que, según la IA, deben evitarse para no comprometer la salud. Especial atención deben tener quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o trastornos digestivos. Además, la IA aconseja evitar el consumo de alimentos perecederos que no estén bien conservados, sobre todo durante paseos o viajes.

Cabe aclarar que este resultado es otorgado por la IA. Aunque existen otras acciones o cosas que la religión aconseja no hacer durante la Semana Mayor, como por ejemplo, no comer carne roja, no usar ropa de color rojo porque hace alusión al Diablo, evitar todo tipo de vicios como los juegos de azar y el alcohol, no tener relaciones sexuales, y evitar clavar clavos.