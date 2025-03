Lo primero que debe hacer en caso de robo o pérdida de su tarjeta de crédito para evitar fraudes

¿Qué pasa cuando una tarjeta de crédito llega a manos de ladrones?

Cuando una tarjeta de crédito es robada o se pierde, las consecuencias pueden variar según la rapidez con que se actúe y las políticas del banco. La principal preocupación es la posibilidad de que se realicen compras fraudulentas, lo que afecta directamente las finanzas del titular. Si no se informa al banco de manera inmediata y no se bloquea la tarjeta, el titular podría enfrentarse a cargos no autorizados, los cuales, en muchos casos, no serán reembolsados.