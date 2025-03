El botón que siempre debe oprimir en el cajero automático para evitar ser víctima de estafa

Debido a esta creciente amenaza, los expertos han centrado sus esfuerzos en advertir a los usuarios sobre las modalidades de fraude más comunes y sobre las precauciones que deben adoptar al realizar pagos en línea. Sin embargo, esta no es la única amenaza que acecha a la sociedad actual, dado que, además de las estafas digitales, los cajeros automáticos se han convertido en un nuevo foco de riesgo. Por ello, al momento de realizar retiros, es esencial presionar un botón que podría evitar posibles engaños.

La protección de los usuarios al utilizar cajeros automáticos es fundamental para prevenir el robo de información sensible. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El botón que siempre debe presionarse en el cajero automático

Es importante tener en cuenta que los cajeros automáticos, en determinadas ocasiones, son puntos vulnerables para la perpetración de fraudes. Si no se cancela la operación y se abandona el dispositivo, alguien podría aprovecharse de esta oportunidad para continuar con la sesión, realizar nuevas transacciones o, en el peor de los casos, acceder a la cuenta sin el consentimiento del titular.

Aunque parece una acción simple, presionar el botón de “Cancelar” al finalizar una transacción es una práctica esencial para garantizar la seguridad personal y proteger la información sensible. Esta práctica no solo ayuda a evitar fraudes y errores, sino que también asegura que la cuenta quede cerrada de manera adecuada, de modo que no haya datos accesibles para terceros.