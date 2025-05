Los aviones serían la clave para el enfriamiento de la Tierra: “es más fácil de lo que pensábamos”

Una técnica con riesgos y desafíos

A pesar de las ventajas logísticas, la técnica no está exenta de complicaciones. La inyección a menor altitud requiere tres veces más cantidad de aerosol para lograr el mismo efecto que a 20 km, aumentando los posibles efectos secundarios, como la lluvia ácida .

“La geoingeniería solar conlleva graves riesgos y se necesita mucha más investigación para comprender sus impactos. Sin embargo, nuestro estudio sugiere que enfriar el planeta con esta intervención en particular es más fácil de lo que pensábamos”.

100 hombres vs. un gorila: La idea que se viralizó en redes y ahora científicos hicieron la simulación

Contexto: 100 hombres vs. un gorila: La idea que se viralizó en redes y ahora científicos hicieron la simulación

Aerosoles, simulaciones y tiempos de despliegue

No obstante, los expertos advierten que no se trata de una solución rápida ni definitiva. La implementación debería hacerse de forma gradual y controlada, evitando choques térmicos bruscos. Además, el uso de aerosoles no sustituye la urgencia de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero.