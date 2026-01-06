Los planes más ambiciosos prometidos por Elon Musk que no se cumplieron en 2025

Elon Musk, considerado una de las personalidades más influyentes del ecosistema tecnológico y empresarial global, cerró 2025 con un patrimonio estimado en USD 726.300 millones, según el ranking de multimillonarios de Forbes. Esta cifra supera en conjunto a los patrimonios de Larry Page, Larry Ellison y Jeff Bezos.

Sin embargo, el balance del año no fue completamente positivo, ya que estuvo marcado por promesas incumplidas: varios compromisos que el empresario había señalado como prioritarios no se concretaron, lo que dejó en evidencia una brecha entre los anuncios y los resultados obtenidos.

Los avances que no se cumplieron en 2025

Misión tripulada a Marte

Una de las promesas más ambiciosas fue la de concretar una misión tripulada a Marte a través de SpaceX, un objetivo que durante años alimentó la imaginación de la comunidad científica y del público en general.

Desde 2011, el empresario aseguró en distintas ocasiones que el primer ser humano pisaría el planeta rojo en un plazo de una década, y en 2016 incluso habló de enviar personas en 2024 para que llegaran al año siguiente: “Si las cosas salen según lo previsto, deberíamos poder enviar personas probablemente en 2024, con llegada en 2025”, señaló el empresario en la conferencia Code 2016 de Recode.

Sin embargo, esa meta no se concretó y ningún astronauta estuvo siquiera cerca de iniciar el viaje interplanetario. Además, los expertos coinciden en que todavía persisten obstáculos clave por superar, entre ellos el repostaje de la nave en órbita y el desarrollo de sistemas de soporte vital capaces de sostener misiones de larga duración fuera de la Tierra.

Robotaxis de Tesla

La segunda gran promesa de Elon Musk estuvo centrada en una supuesta revolución del transporte urbano mediante el despliegue masivo de robotaxis de Tesla. El empresario aseguró que, antes de que terminara el año, cerca de la mitad de la población de Estados Unidos tendría acceso a esta red de vehículos autónomos.

Las pruebas se concentraron únicamente en zonas específicas de Austin, Texas, lejos del alcance nacional anunciado inicialmente. Foto: imagen tomada de x @Tesla

No obstante, el proyecto avanzó de forma mucho más limitada: las pruebas se concentraron únicamente en zonas específicas de Austin, Texas, lejos del alcance nacional anunciado inicialmente. Además, los automóviles continuaron operando con supervisión humana, una condición impuesta tanto por los entes reguladores como por las propias políticas de seguridad de la compañía.

Reducción del gasto federal

En el ámbito de la gestión pública, la surge otra gran promesa de Elon Musk ligada a la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con el que aseguró que se podrían recortar hasta USD 2 billones en gastos innecesarios del Estado. Sin embargo, los resultados no acompañaron el anuncio: diversos informes indicaron que el gasto federal no solo no se redujo, sino que aumentó al cierre del año, lo que puso en duda la efectividad de la iniciativa.

Además, la supresión de varios programas federales, incluidos algunos de asistencia gestionados por USAID, generó efectos adversos y alertas de tipo humanitario. Lejos de optimizar los recursos, estas decisiones, al parecer, terminaron debilitando servicios esenciales y profundizando problemáticas sociales para sectores vulnerables.