Nasa revela que Titán, la luna de Saturno, esconde en sus lagos las claves de un posible origen de la vida

En las profundidades del sistema solar, un satélite de aspecto dorado y atmósfera densa ha despertado el interés de la comunidad científica.

Titán, la mayor luna de Saturno, se mantiene envuelta en una neblina perpetua, pero las últimas investigaciones sugieren que en sus mares de metano y etano podrían generarse estructuras químicas fundamentales para el surgimiento de organismos primitivos. Este hallazgo amplía las posibilidades de que existan formas de vida distintas a las conocidas en la Tierra.

Un escenario único para la química prebiológica

A diferencia de cualquier otro satélite de nuestro vecindario cósmico, Titán presenta líquidos estables en su superficie. No son océanos de agua, sino extensas masas de hidrocarburos que alimentan un ciclo climático activo, con nubes, lluvias y corrientes que modelan su geografía.

La misión Cassini, que orbitó Saturno desde 2004, reveló que su atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, acompañado de metano, elemento clave para una química orgánica compleja.

Investigadores de la NASA detectaron en Titán condiciones para generar compartimentos celulares primitivos. | Foto: Captura de pantalla tomada de NASA

En este entorno, un reciente estudio de la NASA plantea que podrían originarse vesículas, pequeños compartimentos que en la Tierra desempeñan un papel esencial en la formación de protocélulas. Estas estructuras, compuestas por moléculas llamadas anfifílicas, poseen la capacidad de organizarse espontáneamente y generar membranas de doble capa, capaces de aislar y proteger un contenido interno.

En nuestro planeta, este proceso ocurre en presencia de agua, pero en Titán tendría lugar en un medio extremadamente frío y carente de ella.

De gotas heladas a potenciales protocélulas

Los investigadores sugieren que, en los mares de hidrocarburos de Titán, el impacto de gotas de lluvia podría producir diminutas partículas recubiertas de compuestos anfifílicos. Al unirse, estas formarían vesículas que, con el tiempo, interactuarían y competirían, un comportamiento que recuerda a la evolución química de la Tierra primitiva.

Un análisis indica que los lagos de hidrocarburos de Titán podrían albergar estructuras precursoras de la vida. | Foto: Jenny McElligott eMITS

Para la NASA, detectar tales estructuras representaría un indicio de orden y complejidad, elementos indispensables para la aparición de la vida. Aunque la futura misión Dragonfly, un módulo aéreo que explorará la superficie de Titán, no buscará directamente estas vesículas, su objetivo es estudiar la composición del terreno, las propiedades atmosféricas y el potencial de habitabilidad del satélite.

Este escenario sugiere que la biología extraterrestre podría desarrollarse bajo condiciones radicalmente distintas a las terrestres, abriendo una nueva ruta para comprender los límites de la vida en el universo.