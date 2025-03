¿Necesita una empresa tener perfiles en plataformas digitales? Experto resalta la importancia de apuntarle a nuevas generaciones

Allí, Vargas explicó cómo desde el sector financiero han venido dándole una mayor relevancia a estos canales, no solo para mantener un contacto directo con sus clientes, sino para conocer, más a fondo, sobre sus gustos e intereses, algo clave para el desarrollo de nuevas estrategias.

| Foto: VCG via Getty Images

La posibilidad de contar historias con diferentes formatos, ha impulsado a TikTok dentro de las diferentes marcas. | Foto: VCG via Getty Images

Desafío de comunicación

Si hay algo que han aprendido las compañías, es que no se puede manejar el mismo lenguaje en todas las redes sociales, algo que eleva mucho más el desafío de las marcas para identificar el tono, los temas y los formatos que más conecten con sus seguidores.

“Es algo que definitivamente se deben tomar con seriedad al abrir un canal en una plataforma social, porque más allá de un canal amplificador es un canal en el cual uno empieza a generar conversación con las personas. Entonces es un canal que puede ser lo suficientemente nutrido como para cambiar cosas al interior de la organización, pero también para crear relaciones a largo plazo. No debe dar miedo apostarle al entorno digital, pero sí debe ser uno responsable y no y no tomárselo a la ligera”, concluyó Vargas.