Nintendo Switch 2: mejoras y nuevas funciones junto al nuevo Mario Kart World

Diseño rediseñado: más pantalla y controles magnéticos

Más gráficos, más fluidez y nuevos modos de interacción

Mario Kart World acelera con novedades y multijugador renovado

Además, clásicos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy y Kirby y la Tierra Olvidada también recibirán versiones mejoradas para aprovechar al máximo las capacidades técnicas de la nueva consola.