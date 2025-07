Square Enix aprovechó su participación en el Nintendo Direct de este jueves para presentar The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nuevo videojuego de acción RPG con gráficos HD-2D. En este título, el protagonista, un aventurero llamado Elliot, deberá salvar a la humanidad de las criaturas que amenazan a Philabieldia. Esta nueva entrega, que estará disponible en 2026 para Nintendo Switch 2, permitirá a los jugadores experimentar combates en tiempo real con una amplia variedad de armas y hechizos, en compañía de otros héroes y una hada llamada Faie.

Además, la compañía ha anunciado una nueva entrega de su saga de JRPG más icónica, Octopath Traveler 0, que llegará el 4 de diciembre a Nintendo Switch y Switch 2. En esta entrega, los jugadores explorarán los orígenes del mundo de Orsterra, disfrutando de combates por turnos, exploración, diálogos y una rica historia de fantasía.

Durante el evento Nintendo Direct: Partner Showcase, Square Enix no fue la única compañía en protagonizar novedades. Capcom presentó el esperado Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, previsto para 2026 de manera exclusiva para Nintendo Switch 2. En esta nueva entrega, los jugadores tomarán el papel del último Rider de Rathalos, explorando y combatiendo en un mundo vasto y lleno de desafíos.

Anuncio de nuevos títulos de Square Enix. | Foto: Getty Images

Por su parte, Bandai Namco introdujo el juego Once Upon a Katamari, una nueva entrega de la exitosa saga Katamari que llegará el 24 de octubre. En este título, los jugadores viajarán a diferentes épocas históricas, como la Edad del Hielo o el Jurásico, para recoger objetos y aumentar el tamaño de su Katamari.

Entre otras novedades, Ubisoft presentó Just Dance 2026 Edition, con hasta 40 canciones nuevas, entre ellas Houdini de Dua Lipa y Hung Up de Madonna. Este título estará disponible el 14 de octubre para Nintendo Switch. Además, Dragon Ball: Sparking! Zero se lanzará el 14 de noviembre, con movimientos especiales exclusivos para Nintendo Switch 2, gracias a los nuevos Joy-Con 2.

La presentación también incluyó confirmaciones de lanzamientos esperados, como Persona 3 Reload (23 de octubre), Apex Legends (5 de agosto) y Star Wars Outlaws (4 de septiembre), que llegarán a la nueva consola de Nintendo. También se mostró Cronos: The New Dawn (5 de septiembre) y Hyrule Warriors: La era del destierro, cuya tercera entrega se lanzará el 2 de abril de 2026.

Por otro lado, SEGA aprovechó la ocasión para confirmar el lanzamiento de Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 para Switch 2, previsto para el 13 de noviembre, mientras que Pac-Man World 2 Re-PAC llegará el 26 de septiembre a ambas versiones de la consola. La presentación también incluyó avances de EA Sports FC 26 y EA Sports Madden NFL 26, que estarán disponibles el 14 de agosto.

La Nintendo Switch 2 tendría un nuevo sistema magnético para desacoplar los controles Joy-Con | Foto: Tomada foto Reddit

Otros títulos destacados para Nintendo Switch 2 incluyen Borderlands 4 (3 de octubre), Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nintendo Switch 2 Edition (ya disponible), y Hello Kitty Island Adventure - Wheatflour Wonderland (otoño de 2025). Además, se han anunciado varios juegos de acción y aventuras, como SHINOBI: Art of Vengeance (29 de agosto), NBA BOUNCE (26 de septiembre) y Goodnight Universe (11 de noviembre), que estarán disponibles para ambas versiones de la consola.

Con una amplia variedad de títulos y actualizaciones, el Nintendo Direct de este jueves ha confirmado que el catálogo de la Nintendo Switch 2 se expandirá considerablemente en los próximos meses, con propuestas para todos los gustos.