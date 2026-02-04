No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Cuando se piensa en los materiales más valiosos del planeta, la mente suele ir directo a las joyas, a las bóvedas llenas de lingotes o a piedras preciosas difíciles de conseguir, pero el récord del precio no lo ostenta nada que se pueda lucir en un anillo o colgar del cuello.

El título pertenece a una sustancia creada por el ser humano en condiciones extremas y cuyo valor supera cualquier referencia conocida: un solo gramo puede costar más que varias mansiones de lujo juntas.

Se trata del californio-252, un elemento artificial que no existe de forma natural y cuya obtención es tan complicada que solo unos pocos lugares en el mundo son capaces de producirlo.

Su cotización ronda los 23 millones de euros por gramo, una cifra que no se explica por su apariencia —no es brillante ni vistoso— sino por su escasez y utilidad estratégica.

Un material que no se encuentra en la naturaleza

A diferencia del oro o los diamantes, este compuesto no se extrae del suelo ni se encuentra oculto en vetas subterráneas. Su origen está en laboratorios especializados, donde se requieren reactores nucleares y largos procesos de fabricación que pueden tardar años. Además, la cantidad que se logra obtener es mínima, lo que convierte cada fracción producida en un bien extremadamente limitado.

El californio-252 fue desarrollado por primera vez a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en un contexto marcado por la investigación nuclear. Desde entonces, su producción ha estado reservada a centros científicos altamente controlados, lo que refuerza su condición de material excepcional y difícil de conseguir.

Por qué su valor supera el de cualquier metal precioso

El precio descomunal de este isótopo no responde al lujo, sino a su capacidad para cumplir funciones que pocos materiales pueden igualar. En el ámbito nuclear, se utiliza como una fuente potente de neutrones, lo que resulta fundamental para poner en marcha ciertos procesos y evaluar la seguridad de instalaciones energéticas.

No es un material de lujo, sino una herramienta esencial para la industria energética. Foto: marketresearchintellect

En el campo de la salud, su importancia también es notable. Algunas terapias avanzadas contra tipos específicos de cáncer se apoyan en este material, aprovechando sus propiedades para atacar células malignas de forma precisa.

A esto se suma su papel en la investigación científica, donde es empleado en estudios de física nuclear y en tecnologías que permiten detectar metales ocultos dentro de grandes estructuras, como aviones o edificaciones industriales.