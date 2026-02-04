Tecnología

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Existe un material cuyo precio por gramo supera el de cualquier joya conocida.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 2:46 a. m.
Algunas terapias contra el cáncer dependen de las propiedades únicas de este material.
Algunas terapias contra el cáncer dependen de las propiedades únicas de este material. Foto: Getty Images

Cuando se piensa en los materiales más valiosos del planeta, la mente suele ir directo a las joyas, a las bóvedas llenas de lingotes o a piedras preciosas difíciles de conseguir, pero el récord del precio no lo ostenta nada que se pueda lucir en un anillo o colgar del cuello.

El título pertenece a una sustancia creada por el ser humano en condiciones extremas y cuyo valor supera cualquier referencia conocida: un solo gramo puede costar más que varias mansiones de lujo juntas.

Se trata del californio-252, un elemento artificial que no existe de forma natural y cuya obtención es tan complicada que solo unos pocos lugares en el mundo son capaces de producirlo.

Su cotización ronda los 23 millones de euros por gramo, una cifra que no se explica por su apariencia —no es brillante ni vistoso— sino por su escasez y utilidad estratégica.

Tecnología

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

Tecnología

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Tecnología

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

Tecnología

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Tecnología

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

Tecnología

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Tecnología

El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Tecnología

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Tecnología

Si tiene pilas gastadas en casa, posee un tesoro: así puede reciclarlas

Tecnología

Científicos crean el primer material que ‘vive’ y se reproduce como un ser vivo

Un material que no se encuentra en la naturaleza

A diferencia del oro o los diamantes, este compuesto no se extrae del suelo ni se encuentra oculto en vetas subterráneas. Su origen está en laboratorios especializados, donde se requieren reactores nucleares y largos procesos de fabricación que pueden tardar años. Además, la cantidad que se logra obtener es mínima, lo que convierte cada fracción producida en un bien extremadamente limitado.

El californio-252 fue desarrollado por primera vez a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en un contexto marcado por la investigación nuclear. Desde entonces, su producción ha estado reservada a centros científicos altamente controlados, lo que refuerza su condición de material excepcional y difícil de conseguir.

La mina de oro colombiana: la artista Olga de Amaral sigue sorprendiendo con los precios a los que llegan sus obras

Por qué su valor supera el de cualquier metal precioso

El precio descomunal de este isótopo no responde al lujo, sino a su capacidad para cumplir funciones que pocos materiales pueden igualar. En el ámbito nuclear, se utiliza como una fuente potente de neutrones, lo que resulta fundamental para poner en marcha ciertos procesos y evaluar la seguridad de instalaciones energéticas.

Su capacidad para emitir neutrones lo vuelve indispensable en el sector nuclear.
No es un material de lujo, sino una herramienta esencial para la industria energética. Foto: marketresearchintellect

En el campo de la salud, su importancia también es notable. Algunas terapias avanzadas contra tipos específicos de cáncer se apoyan en este material, aprovechando sus propiedades para atacar células malignas de forma precisa.

A esto se suma su papel en la investigación científica, donde es empleado en estudios de física nuclear y en tecnologías que permiten detectar metales ocultos dentro de grandes estructuras, como aviones o edificaciones industriales.

Más de Tecnología

Su uso en salud y energía justifica un precio que pocos materiales pueden alcanzar.

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Millones de celulares y autos dependen del campo magnético para orientarse.

El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Expertos advierten que los ciberdelincuentes compran o roban información para reforzar sus mentiras.

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Muchos robos de cuentas comienzan con un mensaje que aparenta ser un trámite normal.

Si recibe un mensaje pidiendo estos 6 números, bloquee el chat o cuelgue la llamada inmediatamente

Noticias Destacadas