¿No puede hacer copias de seguridad en WhatsApp? Esto es lo que debe hacer paso a paso para resolver el error

El acceso a los chats de WhatsApp se ha convertido en un asunto fundamental para millones de usuarios. En esas conversaciones no solo se almacena información relevante del día a día, sino también recuerdos personales, datos laborales y archivos importantes que, en muchos casos, no tienen otro respaldo. Por eso, perderlos por error o no poder restaurarlos genera una gran preocupación.

Desde la propia plataforma se advierte que las conversaciones no se guardan en sus servidores. Esto significa que, si no existe una copia de seguridad previa, no es posible recuperar los mensajes eliminados. La única alternativa para conservarlos es a través de los respaldos automáticos asociados a una cuenta de Google en dispositivos Android.

Esto es lo que puede hacer si sus copias de seguridad no funcionan

Uno de los inconvenientes más comunes ocurre cuando el proceso de copia de seguridad o restauración se interrumpe inesperadamente. Ante este escenario, existen varias acciones recomendadas para intentar solucionarlo.

WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Entre las primeras medidas está reiniciar el dispositivo y cerrar sesión en la cuenta de Google para luego volver a iniciarla. También es aconsejable comprobar la conexión a internet, desactivando y activando nuevamente el wifi o utilizando datos móviles si el problema persiste.

El espacio de almacenamiento es otro factor clave. Cuando el teléfono cuenta con memoria limitada, el respaldo puede fallar. Reducir el tamaño de la copia o liberar espacio suele ser una solución efectiva. Asimismo, se recomienda verificar que la batería esté completamente cargada o que el equipo permanezca conectado a una fuente de energía durante el proceso.

Otras acciones útiles incluyen forzar el cierre de WhatsApp, revisar que la tarjeta SIM asociada al número registrado en la aplicación esté activa —especialmente en teléfonos con doble SIM— y comprobar que Google Play Services se encuentre actualizado desde el menú de ajustes del dispositivo.

Mensajes de error más frecuentes

Durante el intento de realizar una copia de seguridad, pueden aparecer distintos mensajes de error. Algunos de los más habituales indican que la cuenta ya existe en el dispositivo, que no se puede acceder a la cuenta en ese momento o que no fue posible completar el respaldo de los mensajes.

En otros casos, WhatsApp solicita permisos adicionales para poder guardar la información en el almacenamiento de Google, o la cuenta registrada aparece deshabilitada al intentar añadirla.

Para corregir estos inconvenientes, el primer paso es revisar los permisos de la aplicación y asegurarse de que el acceso a fotos y videos esté configurado como permitido. Luego, se debe ingresar a los ajustes del dispositivo, acceder a la administración de cuentas y seleccionar la cuenta de Google vinculada.

Por lo general, las copias de seguridad se realizan de manera automática y por ello se guardan todos los archivos que hay en WhatsApp. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Desde allí, es recomendable forzar la sincronización manual y esperar a que el proceso finalice correctamente. Una vez completado, se puede eliminar la cuenta del dispositivo y volver a añadirla directamente desde WhatsApp.

Este último paso se realiza entrando a la plataforma, accediendo al menú de ajustes, seleccionando la sección de chats y luego la opción de copia de seguridad, donde se permite registrar nuevamente la cuenta de Google. También es posible hacerlo durante la instalación inicial de la app.