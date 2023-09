Ojo: YouTube introduce nuevas funciones en los Shorts y el doblaje a otros idiomas

La plataforma de video en ‘streaming’ ha subrayado la importancia de ayudar a “superar los límites de la innovación de los creadores”, mediante herramientas de creación, edición y búsqueda, en el marco del evento Made On YouTube.

Los anuncios en YouTube suelen ser de 30 segundos. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett