OpenAI lanza GPT-5.1: estas son las novedades del modelo actualizado de ChatGPT

Redacción Tecnología
14 de noviembre de 2025, 10:18 p. m.
El asistente de OpenAI se prepara para dar un salto histórico y cambiar la forma en que se usa la inteligencia artificial.
| Foto: NurPhoto via Getty Images

OpenAI ha lanzado su nuevo modelo actualizado GPT-5.1, que llega con dos nuevos modelos GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking, diseñados con mejoras en sus capacidades de razonamiento, de seguimiento de instrucciones, así como en su habilidad para ofrecer respuestas más claras, además de incluir más estilos de conversación personalizados, como Profesional o Sincero.

Esta nueva actualización de la serie GPT-5 se ha diseñado para hacer que el asistente ChatGPT sea “más inteligente y más interesante para conversar”, al tiempo que ofrece más opciones de personalización que se ajustan al estilo de conversación de cada persona.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha matizado que el nuevo GPT-5.1 mejora “significativamente” tanto la inteligencia como el estilo de comunicación, de la mano de sus dos modelos GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking.

Concretamente, el nuevo modelo GPT-5.1 Instant es más inteligente que su predecesor y dispone de avances para seguir mejor las instrucciones de los usuarios a la hora de ejecutar tareas. Por su parte, el modelo GPT-5.1 Thinking, el modelo de razonamiento más avanzado de OpenAI, ahora es más fácil de entender, ya que ofrece respuestas más claras, además de adaptar el tiempo de procesamiento con mayor precisión, es más rápido en tareas sencillas y “más persistente en tareas complejas”.

Siguiendo esta línea, el modelo también ofrece el modo GPT-5.1 Auto, que analiza cada consulta de los usuarios y escoge el modelo más adecuado para llevarla a cabo, ya sea Instant o Thinking. De este modo, en la mayoría de los casos, los usuarios no tendrán que escoger entre los distintos modelos, sino que se utilizará uno u otro automáticamente para ofrecer los resultados más óptimos.

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.
OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones. | Foto: Getty Images
Contexto: OpenAI: primera victoria judicial de la industria musical alemana contra la Inteligencia Artificial

Por otra parte, la compañía también ha ampliado los ajustes prestablecidos de personalidad para el tono conversacional que utilizan los modelos. Ahora ChatGPT permitirá escoger entre las nuevas personalidades Profesional, Sincero y Original, además del modo Predeterminado, Amistoso y Eficiente, que se mantienen con actualizaciones, y el modo Cínico y Empollón.

Asimismo, la tecnológica ha introducido una prueba piloto con nuevas formas de ajustar el estilo de ChatGPT directamente desde la configuración del asistente, que comenzará a implementarse a finales de esta semana. De esta forma, los usuarios podrán ajustar características como la concisión, calidez, la facilidad de lectura de sus respuestas e, incluso, la frecuencia de uso de emojis desde la configuración de personalización.

Contexto: OpenAI se va a los estrados judiciales: ChatGPT se enfrenta a 7 demandas por inducir suicidios y delirios

OpenAI también ha anunciado que actualizarán el modelo GPT-5 Pro al modelo GPT-5.1 Pro próximamente. Sin embargo, por el momento, los modelos GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking se han comenzado a implementar esta semana para los usuarios de ChatGPT y llegarán a la API pronto.

A pesar de esta implementación del modelo actualizado, GPT-5 en todas sus variantes (Instant, Thinking y Pro) seguirá estando disponible en ChatGPT en el menú desplegable de modelos heredados para los suscriptores de pago durante tres meses.

Con información de Europa Press.

