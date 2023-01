Pasos para subir fotos a Instagram a través de un ordenador Windows

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

Publicar fotos en la aplicación de Instagram a través de un computador con el sistema operativo de Windows, puede resultar un proceso bastante ligero, pero no puesto en práctica por los usuarios, ya que en la mayoría de ocasiones prefieren hacerlo desde el dispositivo móvil.

Sin embargo, es importante mencionar que algunos internautas solicitaron en más de una ocasión a la plataforma la posibilidad de subir fotos desde el ordenador, así como en la versión móvil.

En ese sentido, el portal Computer Hoy da a conocer una serie de métodos para subir las fotos en su calidad original, a través del ordenador y son los siguientes:

Existen dos métodos para subir fotos a Instagram desde el ordenador. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Método 1

Ingresar a Instagram desde el navegador de preferencia.

Ubicar y seleccionar el icono ‘+’, el cual está ubicado dentro de un cuadrado.

Arrastrar la respectiva foto o video de preferencia a la ventana.

Los usuarios también pueden pulsar el apartado ‘Seleccionar de la computadora’.

Seleccionar la imagen en formato ‘Cuadrado’ (1:1), ‘Vertical’ (4:5) u ‘Horizontal’ (16:9).

También se puede oprimir el estado ‘Original’.

Hacer clic en el menú ‘Editar’ y colocar el respectivo filtro, brillo, contraste o saturación.

Por último, pulsar en ‘Compartir’.

Método 2

En caso de que Instagram quite la opción anterior o se presente alguna falla, los usuarios pueden llevar a cabo un truco en el navegador Google Chrome.

Acceder a la web de Instagram.

Oprimir las teclas de CTRL + Mayus + i.

Hacer clic en la herramienta ‘Toggle Device Toolbar’.

Elegir una de las referencias de los teléfonos disponibles.

Acto seguido, pulsar la tecla F5.

Hacer clic en el icono ‘+’ y elegir la foto o video de preferencia.

Presionar en ‘Compartir ‘.

Instagram lanza el ‘modo silencio’: así funciona la opción que ayuda a dormir en paz

Instagram ha introducido nuevas herramientas para la gestión del uso de la red social con el nuevo ‘modo silencio’ (Quiet Mode) y de control parental, que permitirán a los padres ver la cuentas que sus hijos han bloqueado.

El nuevo ‘modo silencio’ busca proporcionar un periodo de tiempo sin distracciones a los usuarios de Instagram para que puedan centrarse en otras tareas sin que las notificaciones o los mensajes directos les interrumpan.

El perfil de actividad del usuario mostrará el nuevo estado, y durante el tiempo que esté activado, no recibirá notificaciones y los mensajes directos obtendrán una respuesta automática, como explica la compañía en su blog oficial.

Instagram sigue mejorando la experiencia de los usuarios. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Pese a que compañía ha diseñado este nuevo modo para todos los usuarios de la red social, se trata de una novedad que está especialmente pensada para los adolescentes, a quienes la propia plataforma les invitará a usuario cuando la aplicación detecte que un tiempo prolongado empleándola por la noche.

Cabe precisar que cuando esta herramienta es desactivada, Instagram generará un breve resumen de las notificaciones de interacciones u otros eventos que hubo, para que así el usuario pueda actualizarse sobre todas las cosas que ocurrieron mientras silenció la app.

De acuerdo con el anuncio realizado por Meta, el nuevo Modo Silencio de Instagram se encuentra disponible a partir del 19 de enero, pero inicialmente solo estará habilitada en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá Australia y Nueva Zelanda. No obstante, la compañía indicó que está su proyecto es ampliar el número de países que podrán utilizar esta herramienta.

Nuevas opciones para administrar las recomendaciones

Meta aseguró que desea darle un mayor control a los usuarios sobre el contenido que ven en Instagram. Por eso ha lanzado de manera global una serie de nuevas funciones que hacen posible indicar qué contenido no quieren que se les recomiende.

Instagram ofrece nuevas opciones en las recomendaciones. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En primer lugar, ahora las personas pueden ocultar en ‘Explorar’ las publicaciones que no sean de su entero interés. Además, cuando se acude a la opción de “No me interesa” en una publicación vista en ‘Explorar’, la red social procurará no mostrar este tipo de contenido en el futuro y en los contenidos recomendados para los reels, en la opción ‘Buscar’ y otros espacios.

Aunque ya es posible ocultar comentarios o mensajes de texto que contengan palabras específicas, Instagram ahora permite aplicar ese mismo criterio en las publicaciones recomendadas que aparecen en la red social. Basta con añadir una palabra o una lista de palabras, emojis o hashtags que se deseen evitar y de inmediato la plataforma dejará de generar recomendaciones asociadas al contenido con esas palabras en el pie de foto o el hashtag.