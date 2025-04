¿Plagio animado? “Ghiblificación”: La polémica por el uso de la estética Ghibli en generadores de IA

¿Inspiración o explotación?

Hasta ahora, OpenAI no ha confirmado si cuenta con una licencia para utilizar dicho material. La empresa ha señalado que su modelo adopta un “enfoque conservador” para imitar estilos de artistas individuales.

“Añadimos un bloqueo que se activa cuando un usuario intenta generar una imagen al estilo de un artista vivo”, aseguró la compañía. No obstante, aclara que permite el uso de “estilos de estudio más amplios”, lo que ha sido interpretado como una puerta abierta a creaciones inspiradas libremente en la marca Ghibli.

Weigensberg explicó que el estilo en sí no está protegido por derechos de auto r, pero advirtió: “En El castillo ambulante o El viaje de Chihiro , se podía congelar un fotograma de cualquiera de esas películas y señalar elementos específicos, y luego observar el resultado de la IA generativa y ver elementos idénticos o sustancialmente similares”.

Miyazaki: “Esto es un insulto a la vida misma”

“Le cuesta mucho incluso chocar los cinco; su brazo, con los músculos rígidos, no puede alcanzar mi mano. Ahora, pensando en él, no puedo ver esto y encontrarme interesante. Quienquiera que haya creado esto no tiene ni idea de lo que es el dolor”, dijo en referencia a un amigo con discapacidad.