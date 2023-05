Ponga ‘gomelo’ el WhatsApp de su Android: así puede darle el mismo estilo del iPhone

Ahora, los usuarios de Android pueden tener la aplicación de mensajería, WhatsApp, como la de los dispositivos iPhone, pues es posible que se asemeje visualmente a la interfaz de los usuarios de los celulares de Apple.

Además de aplicarse en dispositivos Android, este estilo, también, es usado en otras plataformas interesadas en replicar la apariencia estética y el diseño característico de iOS sin necesidad de adquirir un dispositivo de la marca.

Whatsapp en iPhone. - Foto: Getty Images

Ventajas de aplicar el estilo iPhone en su Android

Al momento que el usuario decide usar esta ‘función’ le permitirá modificar aspectos como las fuentes, los íconos, los colores, y jugar con la personalización de otros elementos visuales para que se parezcan a los que se encuentran en los iPhone.

Es importante anotar que hacer uso de esto no es gratis, de igual manera, potencialmente inseguro para las cuentas de WhatsApp, ya que esta modificación puede necesitar la instalación de mods, aplicaciones de terceros o la personalización por medio de opciones de configuración específicas.

Igualmente, este tipo de reformas no están respaldadas oficialmente por WhatsApp o Apple, en ese orden, es importante realizarlas con precaución para que su teléfono no sufra ningún tipo de afectación.

La aplicación WhatsApp se puede ver en la pantalla de un iPhone SE. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Así puede tener WhatsApp al estilo iPhone en Android

Descargar e instalar un lanzador de aplicaciones que imite la apariencia de iOS en el dispositivo Android: algunos de los lanzadores populares incluyen Nova Launcher, Launcher iOS 14 y Launcher iPhone.

Abrir y configurar como el lanzador predeterminado.

Descargar e instalar la última versión de WhatsApp desde Google Play Store.

Abrir WhatsApp y dirigirse a la configuración de la aplicación.

Acceder a la configuración tocando el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionar “Configuración”.

Dentro de la configuración de WhatsApp, buscar la opción “Apariencia” o “Tema”, esta puede variar según la versión de WhatsApp que el usuario esté utilizando

Seleccionar el tema que imite el estilo de iOS o que tenga una apariencia similar.

Una vez seleccionado el tema, los colores y el diseño de WhatsApp se adaptarán para imitar la apariencia de iOS.

Es de las aplicaciones más populares del mundo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo se puede saber si alguien está usando WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus al ser una versión no oficial de la popular plataforma de mensajería, no cuenta con todos los permisos legales y reconocidos por WhatsApp Messenger, además, se necesita de mods o apps no oficiales. Por esto, emplea un código de fuente y lo modifica buscando sumar nuevas funciones que atrapan a muchos usuarios en el mundo.

Una pregunta que suelen hacerse las personas que usan WhatsApp Plus, o los usuarios de la aplicación original, es si hay una manera de conocer si algún usuario está usando la app no oficial de la plataforma de mensajería. Según el medio especializado Fayerwayer, hay una serie de pistas y señales que delatan siempre a este tipo de usuarios.

Una de las pistas más claras es que un usuario responde a estados ya eliminados, ya que solamente usando el WhatsApp Plus se pueden seguir viendo los estados que se subieron anteriormente en la versión oficial. Sucede lo mismo con los mensajes borrados, que no aparecen en WhatsApp, pero en la versión no oficial seguirán apareciendo.

Otra forma para descubrirlo es con los emojis, porque algunos de los que se envían desde WhatsApp Plus, no aparecen en la versión oficial de la red social. Finalmente, según la publicación, la prueba reina de que alguien está usando el Plus, es que no le aparezca la leyenda de “escribiendo”, pese a que esté chateando en tiempo real.