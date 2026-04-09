¿Por qué la Nasa tardó más de 50 años en volver a la Luna?

El mundo se sorprendió con el anuncio de que cuatro astronautas regresarían a la Luna después de más de 50 años. Este hecho representa un hito histórico, ya que permitirá estudiar características de la superficie lunar que nunca antes habían sido observadas con tanto detalle.

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Y así ocurrió. El pasado miércoles 1.° de abril despegó la misión Artemis II con los astronautas Victor Jerome Glover Jr., Jeremy Hansen, Christina Koch y Gregory Wiseman, lo cual marca un nuevo capítulo en la exploración espacial.

El evento generó un fenómeno global: millones de personas, desde distintas partes del mundo, siguieron el lanzamiento tanto de manera presencial como a través de las transmisiones en vivo realizadas por la Nasa en diferentes plataformas.

La misión mantuvo la atención durante toda la semana, especialmente el lunes 6 de abril, cuando la nave Orión alcanzó su punto de mayor cercanía con la Luna. En ese momento, se perdió la comunicación durante aproximadamente 40 minutos; sin embargo, esto no impidió que se captaran imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

A pesar del entusiasmo, muchos se preguntan por qué la agencia espacial tardó más de cinco décadas en realizar una nueva misión de este tipo, sobre todo considerando los avances tecnológicos de los últimos años, que han superado muchas de las limitaciones del pasado.

La NASA retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II. Foto: Getty Images

Para entenderlo, es necesario remontarse a 1972, cuando finalizó la misión Apolo 17, la última vez que el ser humano pisó la Luna. Según National Geographic, la principal razón de estos viajes se encuentra en el contexto de la Guerra Fría. Durante este periodo, Estados Unidos y la Unión Soviética protagonizaron la llamada Carrera Espacial, una competencia estratégica y tecnológica en la que llegar a la Luna simbolizaba demostrar superioridad militar y liderazgo global.

En este sentido, el viaje a la Luna no fue únicamente un objetivo científico, sino también una forma de proyectar poder sin recurrir a un conflicto nuclear directo. Al lograr llegar al satélite y regresar con éxito, Estados Unidos envió un mensaje claro de dominio tecnológico, militar y económico, consolidando su influencia en las décadas posteriores, mientras la Unión Soviética entraba en declive hasta su disolución en 1991.

NASA publica fondos de pantalla de Artemis II y fotos del eclipse lunar. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (La Nasa)

La fuente citada también explica que la llegada del ser humano a la Luna en 1969 estuvo motivada principalmente por la rivalidad política entre ambas potencias. Esta competencia impulsó una inversión sin precedentes en el programa Apolo, tanto en recursos económicos como humanos.

Sin embargo, una vez que Estados Unidos ganó la Carrera Espacial a inicios de los años 70, el interés político disminuyó y el presupuesto de la NASA se redujo considerablemente. Esto llevó a la cancelación de futuras misiones, dejando al Apolo 17 como el último viaje tripulado a la Luna.

Finalmente, otro factor clave ha sido la falta de necesidad inmediata: las misiones Apolo recopilaron tal cantidad de datos y muestras que, incluso hoy, muchas de ellas continúan siendo objeto de estudio.