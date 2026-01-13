Tecnología

¿Por qué no debe ignorar las actualizaciones de seguridad en sus dispositivos?

Actualizar los dispositivos contribuye a mejorar el rendimiento de los equipos y corregir errores.

La ciberseguridad es una cuestión que ha tenido gran auge con el avance de la tecnología.
La compañía de seguridad Eset alertó de los riesgos a los que se exponen los usuarios que ignoran las actualizaciones en sus dispositivos, como robos de datos, suplantación de identidad, estafas o fraudes.

El director de Investigación y Concienciación de Eset España, Josep Albors, afirmó que cada vez que se pospone una actualización “se deja una puerta abierta a amenazas y accesos no autorizados a todo tipo de información personal”.

El aumento del número de dispositivos del ámbito personal, sumados al profesional, aumenta también la superficie de ataque que aprovechan los ciberdelincuentes. Desde el ordenador de trabajo o una SmartTV, cualquier dispositivo desactualizado puede sufrir un ataque.

Más allá de la protección frente a amenazas, actualizar el software de los dispositivos contribuye también a mejorar el rendimiento de los equipos y corregir errores.

En medio de la incertidumbre, estos sectores pueden ser ganadores este año. ¿Por qué?

Consejos para protegerse

Con motivo del ‘Patch Tuesday’, día en el que los principales fabricantes de software publican actualizaciones de seguridad para corregir fallos en sus sistemas, ESET ha lanzado una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan minimizar riesgos y reforzar la seguridad de sus dispositivos.

Desde la compañía piden hacer una lista mental de los dispositivos. Aquellos que se usen a diario o guarden información importante deben ser los primeros en actualizarse. En este caso, recomiendan priorizar el teléfono móvil y el computador personal.

También sugieren activar las actualizaciones automáticas para recibirlas al instante y que los usuarios no se olviden de ellas. En esta línea, cuando llegue la actualización, aconsejan no posponerlas, ya que aplazarlas durante días o semanas aumenta el riesgo, sobre todo cuando los fallos son conocidos.

Eset reportó una página que se hace pasar por una famosa empresa de productos de sonido

Los especialistas en ciberseguridad de Eset detectaron una página que imita la imagen de la marca JBL para atraer a compradores con supuestos descuentos y así robar datos personales y financieros.

“Eset alerta sobre un sitio fraudulento que imita la web oficial de JBL y promete descuentos para captar datos personales y financieros mediante técnicas avanzadas de suplantación”, señala la agencia.

La agencia advirtió que se encontró un sitio que copia la apariencia de la web oficial de JBL y que circula especialmente entre usuarios de varios países latinoamericanos.

Según la compañía, la estrategia busca que las personas ingresen información de sus tarjetas de crédito creyendo que están comprando productos originales con rebajas llamativas.

Para lograrlo, los estafadores usan direcciones web que incluyen palabras como promociones o a la marca, una táctica destinada a confundir a quienes no revisan el enlace con detenimiento.

“Por ejemplo, uno de los enlaces (actualmente dado de baja) incluía la palabra hotsale, en un intento de imitar las prácticas habituales de las marcas, que suelen crear páginas específicas para eventos como CyberWeek, CyberMonday o Black Friday“, resalta Eset.

*Con información de Europa Press.

