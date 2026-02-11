¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

Una de las situaciones más comunes que muchos han normalizado es quedarse sin señal en el celular al ingresar a un ascensor, aunque suelen desconocer cuál es la causa real. Independientemente de la marca del dispositivo o del operador, la interrupción de llamadas y datos dentro de estos espacios cerrados responde principalmente a las características físicas del lugar, que dificultan el paso de las ondas de comunicación.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

¿Existe alguna explicación para entender la pérdida de señal dentro de un ascensor?

La explicación científica detrás de este fenómeno se conoce como la Jaula de Faraday. De acuerdo con lo reseñado por National Geographic, este concepto, planteado en 1836 por el físico británico Michael Faraday, establece que las estructuras fabricadas con materiales conductores, como el metal, bloquean o reducen la penetración de campos eléctricos externos, lo que impide que la señal del móvil se transmita con normalidad en el interior del ascensor.

Retrato de Michael Faraday. (Photo by Stock Montage/Getty Images) Foto: Getty Images

El experimento que respaldó esta teoría fue realizado por el propio Michael Faraday, quien recubrió una habitación con láminas metálicas y aplicó descargas eléctricas en el exterior. Al comprobar que el interior permanecía aislado de la electricidad, demostró cómo los materiales conductores pueden bloquear los campos eléctricos externos y proteger lo que se encuentra dentro.

Las señales no logran ingresar ni salir del ascensor, lo que provoca la pérdida de conexión, incluso cuando se encuentra en una zona con buena cobertura móvil. Foto: Getty Images

Este mismo principio se replica en los ascensores actuales. Al estar construidos con estructuras metálicas y diseñados como compartimentos cerrados, actúan como una barrera que limita el ingreso y la salida de ondas electromagnéticas, incluidas las que permiten la comunicación celular. Por eso, al cerrarse las puertas, la señal suele debilitarse o desaparecer por completo.

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Sin embargo, el bloqueo no es idéntico en todos los casos. La intensidad de la cobertura depende de los materiales empleados, el tipo de ensamblaje y las características del edificio. En algunos elevadores la señal apenas se reduce y se vuelve inestable, mientras que en otros se corta de inmediato. Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.