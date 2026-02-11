Tecnología

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

La interrupción de llamadas y datos dentro de estos espacios cerrados responde principalmente a una explicación científica.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 4:03 p. m.
Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.
Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión. Foto: Imagen creada con IA de ChatGPT

Una de las situaciones más comunes que muchos han normalizado es quedarse sin señal en el celular al ingresar a un ascensor, aunque suelen desconocer cuál es la causa real. Independientemente de la marca del dispositivo o del operador, la interrupción de llamadas y datos dentro de estos espacios cerrados responde principalmente a las características físicas del lugar, que dificultan el paso de las ondas de comunicación.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

¿Existe alguna explicación para entender la pérdida de señal dentro de un ascensor?

La explicación científica detrás de este fenómeno se conoce como la Jaula de Faraday. De acuerdo con lo reseñado por National Geographic, este concepto, planteado en 1836 por el físico británico Michael Faraday, establece que las estructuras fabricadas con materiales conductores, como el metal, bloquean o reducen la penetración de campos eléctricos externos, lo que impide que la señal del móvil se transmita con normalidad en el interior del ascensor.

Retrato de Michael Faraday. (Photo by Stock Montage/Getty Images)
Retrato de Michael Faraday. (Photo by Stock Montage/Getty Images) Foto: Getty Images

El experimento que respaldó esta teoría fue realizado por el propio Michael Faraday, quien recubrió una habitación con láminas metálicas y aplicó descargas eléctricas en el exterior. Al comprobar que el interior permanecía aislado de la electricidad, demostró cómo los materiales conductores pueden bloquear los campos eléctricos externos y proteger lo que se encuentra dentro.

Las señales no logran ingresar ni salir del ascensor, lo que provoca la pérdida de conexión, incluso cuando se encuentra en una zona con buena cobertura móvil.
Las señales no logran ingresar ni salir del ascensor, lo que provoca la pérdida de conexión, incluso cuando se encuentra en una zona con buena cobertura móvil. Foto: Getty Images

Este mismo principio se replica en los ascensores actuales. Al estar construidos con estructuras metálicas y diseñados como compartimentos cerrados, actúan como una barrera que limita el ingreso y la salida de ondas electromagnéticas, incluidas las que permiten la comunicación celular. Por eso, al cerrarse las puertas, la señal suele debilitarse o desaparecer por completo.

Tecnología

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Tecnología

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Tecnología

Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Tecnología

Hasta ahora era un misterio: revelan qué se esconde bajo el hielo de la Antártida

Tecnología

Android 17 ya está en camino: primera beta revela mejoras en seguridad, rendimiento y su fecha de lanzamiento

Tecnología

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

Tecnología

Pilas si su celular se queda sin señal: delincuentes usan este sofisticado método para vaciar cuentas bancarias

Tecnología

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Tecnología

La configuración que debe hacer ahora mismo en su celular para no perder señal y ahorrar batería

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Sin embargo, el bloqueo no es idéntico en todos los casos. La intensidad de la cobertura depende de los materiales empleados, el tipo de ensamblaje y las características del edificio. En algunos elevadores la señal apenas se reduce y se vuelve inestable, mientras que en otros se corta de inmediato. Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.

Más de Tecnología

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de moléculas asociadas a procesos prebióticos.

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

La creación de ilustraciones animadas con datos laborales y familiares genera preocupación en el sector de ciberseguridad.

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Meta y TikTok enfrentan demanda por juego viral que cobró la vida de un adolescente

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Aunque algunas buscan vender productos o servicios, otras son utilizadas para cometer fraudes.

Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Los científicos combinaron imágenes satelitales con análisis del flujo de hielo para cartografiar el terreno bajo la Antártida.

Hasta ahora era un misterio: revelan qué se esconde bajo el hielo de la Antártida

Las actualizaciones incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades detectadas.

Android 17 ya está en camino: primera beta revela mejoras en seguridad, rendimiento y su fecha de lanzamiento

Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

Las llamadas spam son con fines comerciales o delictivos.

¿Respondió una llamada spam por error? Esto es lo que debería hacer de inmediato para proteger su privacidad y evitar estafas

Se detectó un estallido de rayos gamma de duración inusual.

Astrónomos ya tienen explicación para la misteriosa señal espacial más larga jamás registrada en la historia

Noticias Destacadas