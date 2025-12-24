Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Es común que en fechas como Navidad o Año Nuevo las redes de comunicación se saturen. El envío masivo de mensajes, fotos, videos, audios y las llamadas por internet provoca que las plataformas digitales y las redes móviles enfrenten uno de los picos de tráfico más altos del año, lo que puede generar fallas, lentitud o interrupciones temporales del servicio.

Esto ocurre porque, durante estas celebraciones, aumenta de manera simultánea el número de usuarios conectados. En momentos clave, como la noche del 24 y del 31 de diciembre, millones de personas envían mensajes al mismo tiempo para compartir buenos deseos, lo que concentra la actividad digital en un corto periodo. Esta alta demanda puede saturar los servidores de las aplicaciones de mensajería y dificultar la correcta entrega de los contenidos.

El celular puede tener problemas para conectarse al wifi. Foto: Getty Images

La situación resulta frustrante para muchos, especialmente cuando se trata de comunicarse con personas queridas que se encuentran lejos, ya que un simple mensaje o una llamada puede tener un gran valor emocional.

Sin embargo, existe una alternativa para mejorar la conexión wifi en casa. El portal español Computer Hoy explica que una de las claves está en la correcta ubicación del router, especialmente cuando hay una alta afluencia de personas conectadas en el hogar.

Contar con una buena conexión inalámbrica no depende únicamente de la velocidad del plan contratado, sino también de entender cómo se distribuye la señal dentro de la vivienda. El router emite la señal de forma uniforme en todas direcciones, por lo que su ubicación es un factor determinante.

Cuando el equipo se instala en rincones, detrás de muebles o cerca de paredes gruesas, la señal pierde alcance y las zonas más alejadas terminan con un servicio débil o inestable. Por esta razón, los especialistas recomiendan ubicar el enrutador en un lugar abierto y lo más céntrico posible del hogar.

La señal wifi se puede volver interferente e inestable durante Navidad. Foto: Creada con inteligencia artificial - ChatGPT

Antes de considerar cambiar el plan de internet, solicitar un equipo nuevo o invertir en extensores de señal, es fundamental evaluar si la posición del router y los objetos que lo rodean están afectando su rendimiento. En muchos casos, un simple ajuste en su ubicación puede marcar una diferencia significativa en la calidad de la conexión.