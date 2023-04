Por seguridad, esta es la manera en la que se debe configurar la cuenta de WhatsApp

La aplicación móvil sugiere evitar abrir correos sospechosos cuando no se ha hecho ninguna solicitud.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea de la compañía Meta -que también tiene a su cargo Facebook e Instagram-, que constantemente se va actualizando para darle mayor seguridad y confianza a sus usuarios.

Para reducir el riesgo de estafa o robo de información, la aplicación desde su servicio de ayuda da consejos prácticos para proteger la cuenta, como por ejemplo:

No compartir o enviar el PIN de verificación ni el código de registro con ninguna persona. Si se desea activar se debe:

Abrir ‘Ajustes’. Oprimir en ‘Cuenta’. Luego en ‘Verificación en dos pasos’. Activar. Registrar el PIN de 6 dígitos. Confirmar.

La compañía sugiere relacionar un correo electrónico para así reducir el riesgo de inseguridad porque permite volver establecer la verificación, si así se desea.

1. Clonación de cuenta y robo de información

Aconseja poner atención a quien toma prestado el móvil, puesto que puede ser uno de los principales factores de inseguridad de la cuenta de WhatsApp. Por esto, sugiere activar un código para el celular que dificulte el ingreso de cualquier persona.

Cabe anotar que la ciberdelincuencia cada vez más toma popularidad y es a través de correos electrónicos y/o mensajes de texto que los estafadores intenta robar a muchos usuarios enviando links falsos para poder acceder a su información por esto, Whastapp hace una precisión:

“Si recibes un correo electrónico para restablecer el PIN de la verificación en dos pasos o el código de registro, pero no hiciste esta solicitud, no hagas clic en el enlace. Es posible que alguien esté intentando acceder a tu número de teléfono en WhatsApp”, afirma.

Asimismo, en la mayoría de los casos de secuestro de cuentas o clonación de perfiles, los cibercriminales suelen apelar a tácticas de ingeniería social. Usualmente envían un texto indicando que un supuesto agente de soporte técnico de WhatsApp detectó supuestas fallas en la cuenta de la víctima, por ello, se solicita al usuario que reinstale la plataforma y que comparta (a modo de una falsa confirmación) el código de seguridad que la plataforma envía vía SMS.

Quienes caen en este engaño y acceden a compartir dicho código de seguridad terminan entregando la clave de acceso a su perfil en la app y en cuestión de segundos los delincuentes pueden tomar el control de la cuenta

2. Copia de seguridad

Otro de los consejos que brinda la aplicación para robustecer la seguridad de la cuenta es activar la ‘copia de seguridad de extremo a extremo’ que garantiza la privacidad de quienes comparten una misma conversación. Pero para aprovechar esta función es necesaria según lo menciona Whatsapp:

Dar clic en ‘Ajustes’ y luego en ‘Chats’. Seguido a esto, abrir ‘Copia de seguridad’ y ‘Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo’. Activar y hacer registro de una clave. Notificaciones de mensajes.

3. Desactivar notificaciones

Este ajuste puede ser útil para proteger las conversaciones de quien esté husmeando el dispositivo, y es desactivando los mensajes previos que indican quién y qué mensaje envió sin necesidad de entrar a la aplicación:

Dar clic ‘Ajustes’. Entrar a ‘Notificaciónes’ ingresar a la aplicación que se desee, en este caso ‘WhastApp’. Oprimir en previsualizar y escoger la opción que se prefiera.

4. Bloquear las capturas de pantalla de WhatsApp

Por lo general, las personas toman pantallazo a las conversaciones con el fin de guardar algunos datos o compartir la conversación con amigos, sin embargo, no a todas las personas les agrada que se compartan estos textos, por ello, ahora existe una función que evita que esto se pueda hacer en su chat.

Para poder tener esta función es necesario tener la aplicación actualizada con la última versión, cosa que se puede verificar accediendo a la tienda y revisando que no exista ninguna actualización pendiente. Una vez hecho esto, la persona que no quiera que se le tome pantallazo a sus conversaciones deberán enviar el contenido como mensaje temporal, así, si la otra persona intenta hacer una captura de pantalla, le saldrá un mensaje indicando que por motivos de privacidad la opción no está disponible.