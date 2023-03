¿Quién es Kitty O´Neil, protagonista del doodle de Google, y por qué la llaman la mujer más rápida del mundo?

Todos los días Google rinde homenaje a alguna celebridad o conmemora algún hecho histórico a través de su famoso doodle, gráfico que reemplaza las tradicionales letras del buscador en su página de inicio.

Justamente en marzo, el gigante tecnológico decidió conmemorar el Mes de la Mujer reivindicando la trayectoria de personajes femeninos que se destacaron en diferentes sectores. Y por esto, es que el doodle de este 24 de marzo rinde homenaje a Kitty O’Neil, una mujer que fue conocida como la “más rápida del mundo” gracias a su destacada historia en el mundo del automovilismo y quien este 24 de marzo estaría cumpliendo 77 años de edad.

Lo primero que hay que decir es que la ilustración con la que Google le rindió homenaje a esta mujer nacida en Texas, Estados Unidos, fue hecha por Meeya Tjiang, artista que es sorda, condición que también tenía la corredora de autos.

Kitty O'Neil es la protagonista del doodle de Google este 24 de marzo. - Foto: Captura de pantalla de hecha al doodle de Google.

”Cuando tenía solo unos meses de edad, contrajo múltiples enfermedades que la llevaron a una fiebre intensa que finalmente la dejó sorda. Aprendió varios modos de comunicación y los adaptó para diferentes audiencias a lo largo de su vida, y finalmente prefirió hablar y leer los labios, principalmente”, explicó Google.

O’Neil siempre estuvo ligada al deporte y durante su niñez y juventud intentó tener éxito en varias disciplinas como el buceo, el esquí acuático y las carreras de motos, pero su amor por el automovilismo fue mayor y por eso optó por ese camino.

Su nombre tomó mayor relevancia cuando cruzó el desierto del Alvor, ubicado en el condado de Harney, en el sureste de Oregón, en un auto a 512,76 millas por hora, un hecho nunca antes visto y que le valió hacerse con la marca de la ‘mujer viva más rápida del mundo’. Un hecho que trató de opacar la hazaña lograda por O’Neil, fue que sus patrocinadores no le permitieron batir el récord general por no ser un piloto masculino, algo que no la amilanó y que impulsó mucho más su nombre como una de las mujeres más destacadas en el siglo pasado.

Debido a su forma de ser y a que no le temía a los nuevos retos de aventura, llegó a saltar de helicópteros y fue doble de acción en Hollywood, convirtiéndose en la primera mujer en pertenecer a la organización de dobles de riesgo Stunts Unlimited. Durante los años 70 participó en películas como La mujer biónica y La mujer maravilla.

O’Neil, finalmente, moriría el 2 de noviembre de 2018 en Eureka, Estados Unidos.

Google se caracteriza por rendir homenaje a diferentes protagonistas de la historia a través de los diseños de sus doodles. Fotógrafo: David Paul Morris / Bloomberg a través de Getty Images - Foto: Bloomberg via Getty Images

Google inicia sus pruebas con inteligencia artificial en Gmail; este será su principal objetivo

Ante el constante crecimiento de la inteligencia artificial (IA), muchas compañías tecnológicas han tomado la decisión de agregar y crear aplicaciones a base de la IA; ese es el caso de Google.

El gigante tecnológico ya cuenta con Google Bard, el cual es un chatbot y que tiene como objetivo competir con ChatGPT y Bing. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Google ha dado inicio con las pruebas de la inteligencia artificial en Gmail.

Según 9to5Google, portal que da a conocer las últimas noticias de la compañía, especialmente en sus productos, Google ha conseguido probar la IA generativa en Gmail, la cual tiene como propósito elaborar correos electrónicos de forma automática.

Correo de Gmail usado desde un computador electrónico. - Foto: SOPA Images via Getty Images

En ese orden de ideas, en la última versión de Gmail para Android, es decir, la actualización 2023.03.05.515729449 se añadirá el apartado que contendrá el texto ‘Ayúdame a escribir’, el cual aparecerá en la pantalla de redacción de correos.

De acuerdo con el portal Xataka Android, este nuevo botón será ilustrado con una vara mágica con destellos. Cuando los usuarios presionen esta nueva función, aparecerá un nuevo cuadro de texto en donde el servicio dará la siguiente opción: ‘Dile a Gmail qué puede escribir por ti’.

Posteriormente, se debe especificar el contexto del correo de una forma extensa, ya sea una felicitación o un correo laboral. Una vez realizado esto, Gmail redactará el correo y lo único que deberán hacer los usuarios es pulsar en el botón ‘Enviar’.

Ahora bien, si los internautas toman la decisión de redactar por cuenta propia el correo, habrá una nueva función llamada ‘Refine my message’, la cual tiene como objetivo modificar y corregir el texto.