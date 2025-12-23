Tecnología

Ranking de los 10 “mejores pódcast” de Spotify en Colombia para disfrutar en un día

Algunos programas logran destacarse y liderar las escuchas en la plataforma.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 12:51 a. m.
Historias, conversaciones y análisis marcan las preferencias actuales del público colombiano.
Historias, conversaciones y análisis marcan las preferencias actuales del público colombiano. Foto: Getty Images / Canva

Los pódcast se han convertido en uno de los formatos más escuchados por los colombianos, pues ofrecen historias, reflexiones y conversaciones que conectan con intereses muy diversos. En ese escenario, Spotify ha indicado la lista de “mejores pódcast” ubicado en Colombia.

Historias, música e inspiración que marcan tendencia

En los primeros lugares aparecen propuestas que combinan entretenimiento, motivación y cercanía con el público.

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.
Voces conocidas y propuestas nuevas conviven en los listados de mayor audiencia. Foto: Getty Images / Spotify

1- “Club de los mil millones: La serie”: pone el foco en canciones que rompieron récords y en el vínculo entre los artistas y las personas que llevaron esos temas a cifras históricas.

2- “VOS PODÉS”: a través de relatos de vida, el pódcast busca inspirar y mostrar caminos posibles desde historias de “mujeres poderosas”.

Tecnología

Inteligencia Artificial revela cómo hacer recetas fáciles con cien mil pesos para cuatro personas en la cena de Navidad

Tecnología

Cortante respuesta de SpaceX, de Elon Musk, a un reconocido medio: “Otra historia engañosa”

Tecnología

La receta sencilla de pavo asado para Nochebuena: tiempos de preparación y lista de ingredientes, según IA

Tecnología

El truco para enviar un mensaje de Navidad a muchos contactos por WhatsApp sin que se den cuenta

Tecnología

Si quiere evitar que su factura de energía aumente, este es el error silencioso que podría estar cometiendo al cargar el celular

Tecnología

La función poco conocida de WhatsApp que permite agregar contactos sin tener su número de celular

Tecnología

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Mundo

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Nación

Colombia se suma a importante ranking mundial; ocuparía el segundo lugar en destacada categoría

Cultura

El Chato alcanza la cima: el restaurante bogotano es ‘The Best Restaurant in Latin America 2025′

3- “Microdosis de Amor Propio”: propone reflexiones para cuestionarse, sanar y reconectarse con uno mismo, sin caer en discursos acartonados.

4- “PyE”: se adentra en el universo de los artistas favoritos del público, explorando detalles, historias y curiosidades que no siempre se ven en los escenarios.

5- “La dosis diaria Roka”: busca ofrecer mensajes de apoyo y reflexión, especialmente dirigidos a jóvenes que buscan palabras de aliento en medio de situaciones difíciles.

Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

Conversaciones sin filtro y miradas profundas de la realidad

En el otro extremo del ranking aparecen pódcast que apuestan por diálogos abiertos y temas sensibles.

Spotify prepara otra subida de precios.
La presencia de figuras públicas aporta una mirada distinta, más cercana y humana, alejada de los escenarios tradicionales. Foto: Getty Images

6- “Los Hombres Sí Lloran”: se presenta como un espacio seguro para hablar de emociones y salud mental, rompiendo estereotipos que históricamente han limitado estas conversaciones.

7- “Las cosas como son”: donde Juan Luis Londoño, conocido mundialmente como Maluma, se muestra desde un rol distinto: el de oyente y conversador.

“Las cosas como son”: Juan Fernando Quintero se sincera con Maluma sobre los sacrificios que marcaron su carrera

8- “Desde Adentro: Nutrición y Amor Propio”: un programa que conecta hábitos saludables con el cuidado emocional, buscando cambios sostenibles desde lo cotidiano.

9 - “Más Allá del Silencio con Rafa Poveda”: aborda debates actuales y temas controversiales, invitando a reflexionar sin esquivar lo incómodo.

10 - “Conducta Delictiva”: A través de entrevistas y relatos poco conocidos, el pódcast analiza crímenes y contextos sociales desde distintas perspectivas, ofreciendo una mirada profunda sobre hechos que han marcado a la sociedad.

Mas de Tecnología

El formato podcast se integra cada vez más a la rutina de trabajo y descanso.

Ranking de los 10 “mejores pódcast” de Spotify en Colombia para disfrutar en un día

Un menú casero y variado puede lograrse usando ingredientes comunes y fáciles de conseguir.

Inteligencia Artificial revela cómo hacer recetas fáciles con cien mil pesos para cuatro personas en la cena de Navidad

La firma de Elon Musk rechazó una lectura que, a su juicio, distorsiona los hechos.

Cortante respuesta de SpaceX, de Elon Musk, a un reconocido medio: “Otra historia engañosa”

Respetar los tiempos de horno evita que el pavo quede seco.

La receta sencilla de pavo asado para Nochebuena: tiempos de preparación y lista de ingredientes, según IA

Una app permite agregarle el gorro de Navidad al logo de WhatsApp.

El truco para enviar un mensaje de Navidad a muchos contactos por WhatsApp sin que se den cuenta

Cargador celular

Si quiere evitar que su factura de energía aumente, este es el error silencioso que podría estar cometiendo al cargar el celular

En marzo de 2024, WhatsApp sorprenderá a sus usuarios con una serie de innovaciones y mejoras destinadas a enriquecer su experiencia de mensajería.

La función poco conocida de WhatsApp que permite agregar contactos sin tener su número de celular

Los teléfonos que ya no se usan pueden convertirse en cámaras de vigilancia gracias a una sencilla configuración digital.

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Compartir este código secreto podría ser suficiente para que terceros se apoderen de su WhatsApp.

Si comparte estos números en WhatsApp, los hackers podrían tomar el control de su cuenta en segundos

Las estafas por aplicaciones de mensajería son cada vez más comunes.

Ciberataque silencioso: detectan paquete malicioso que permite robar mensajes y controlar cuentas de WhatsApp Web

Noticias Destacadas