Los pódcast se han convertido en uno de los formatos más escuchados por los colombianos, pues ofrecen historias, reflexiones y conversaciones que conectan con intereses muy diversos. En ese escenario, Spotify ha indicado la lista de “mejores pódcast” ubicado en Colombia.

Historias, música e inspiración que marcan tendencia

En los primeros lugares aparecen propuestas que combinan entretenimiento, motivación y cercanía con el público.

Voces conocidas y propuestas nuevas conviven en los listados de mayor audiencia. Foto: Getty Images / Spotify

1- “Club de los mil millones: La serie”: pone el foco en canciones que rompieron récords y en el vínculo entre los artistas y las personas que llevaron esos temas a cifras históricas.

2- “VOS PODÉS”: a través de relatos de vida, el pódcast busca inspirar y mostrar caminos posibles desde historias de “mujeres poderosas”.

3- “Microdosis de Amor Propio”: propone reflexiones para cuestionarse, sanar y reconectarse con uno mismo, sin caer en discursos acartonados.

4- “PyE”: se adentra en el universo de los artistas favoritos del público, explorando detalles, historias y curiosidades que no siempre se ven en los escenarios.

5- “La dosis diaria Roka”: busca ofrecer mensajes de apoyo y reflexión, especialmente dirigidos a jóvenes que buscan palabras de aliento en medio de situaciones difíciles.

Conversaciones sin filtro y miradas profundas de la realidad

En el otro extremo del ranking aparecen pódcast que apuestan por diálogos abiertos y temas sensibles.

La presencia de figuras públicas aporta una mirada distinta, más cercana y humana, alejada de los escenarios tradicionales. Foto: Getty Images

6- “Los Hombres Sí Lloran”: se presenta como un espacio seguro para hablar de emociones y salud mental, rompiendo estereotipos que históricamente han limitado estas conversaciones.

7- “Las cosas como son”: donde Juan Luis Londoño, conocido mundialmente como Maluma, se muestra desde un rol distinto: el de oyente y conversador.

8- “Desde Adentro: Nutrición y Amor Propio”: un programa que conecta hábitos saludables con el cuidado emocional, buscando cambios sostenibles desde lo cotidiano.

9 - “Más Allá del Silencio con Rafa Poveda”: aborda debates actuales y temas controversiales, invitando a reflexionar sin esquivar lo incómodo.

10 - “Conducta Delictiva”: A través de entrevistas y relatos poco conocidos, el pódcast analiza crímenes y contextos sociales desde distintas perspectivas, ofreciendo una mirada profunda sobre hechos que han marcado a la sociedad.