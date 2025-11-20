Suscribirse

Tecnología

Se filtran 361 millones de correos y contraseñas en Telegram: así puede comprobar si es uno de los afectados

La aparición de millones de credenciales en canales de Telegram generó inquietud por el alcance del material expuesto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 9:31 p. m.
La exposición masiva de direcciones electrónicas reabrió el debate sobre cómo se comparten archivos sensibles en Telegram.
El hallazgo de datos personales circulando libremente en Telegram encendió nuevas alarmas de seguridad. | Foto: Getty Images / Canva

Telegram ha enfrentado en los últimos meses varios cuestionamientos sobre la protección de datos en la plataforma y ahora una nueva revelación ha generado preocupación entre sus usuarios pues recientemente se ha anunciado que se filtraron 361 millones de correos electrónicos y contraseñas.

Una recopilación de datos gigantesca que terminó en canales de Telegram

El especialista en seguridad informática Troy Hunt, reconocido por su trabajo analizando brechas de información, confirmó que una gran cantidad de credenciales terminó circulando en grupos de Telegram.

Según detalló: “La semana pasada, un investigador de seguridad me envió 122 GB de datos extraídos de miles de canales de Telegram. Contenían 1700 archivos con 2000 millones de líneas y 361 millones de direcciones de correo electrónico únicas, de las cuales 151 millones eran inéditas en HIBP. Junto a estas direcciones, se incluían contraseñas y, en muchos casos, el sitio web al que pertenecían los datos”.

Investigadores expusieron un ataque inédito que mostró cómo adueñarse de los sistemas de una casa conectada.
Hunt informó que los 122 GB enviados incluían millones de líneas con direcciones, contraseñas y páginas donde eran usadas. | Foto: Getty Images

Hunt verificó la autenticidad del material y determinó que más de 150 millones de esos correos nunca habían sido identificados en filtraciones previas.

Dado a la magnitud y al riesgo que estos datos puede representar, decidió incorporarlos a su base de datos en la plataforma Have I Been Pwned (HIBP), un portal que reúne información sobre incidentes de este tipo y donde los usuarios pueden consultar si sus datos han sido comprometidos.

El especialista también recordó que no es la primera vez que material sensible termina difundido en Telegram, ya que la aplicación permite compartir grandes cantidades de información sin mayores obstáculos, lo que la convierte en un espacio recurrente para este tipo de publicaciones.

Contexto: ¿Cómo se gestó el mayor robo de criptomonedas de la historia?

Cómo verificar si su información aparece en esta filtración

Ante el impacto de la filtración, Hunt recordó a los usuarios que pueden revisar si sus datos figuran entre los archivos expuestos ingresando a la web Have I Been Pwned?, un portal el cual menciona que él mismo administra desde hace más de diez años y que se ha convertido en una referencia mundial para rastrear violaciones de seguridad.

Desde 2021, el FBI comparte nuevas fugas con Hunt para que las incorpore a la base de su plataforma.
Hunt recordó que cualquier persona puede comprobar si su información aparece en la filtración ingresando a Have I Been Pwned. | Foto: haveibeenpwned

El funcionamiento es práctico dado a que debe escribir el correo electrónico o el número telefónico y el sistema verifica si ese dato fue identificado en alguno de los múltiples incidentes registrados.

Este proyecto ha alcanzado un amplio nivel de confianza, tanto que desde 2021, el FBI le proporciona información sobre nuevas brechas para que pueda integrarla y alertar a la ciudadanía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

2. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

3. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

4. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

5. La publicación de Luis Díaz tras la victoria de Colombia ante Australia: deja claro su amor por James Rodríguez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

filtracióncorreos eléctronicosContraseñas Telegram

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.