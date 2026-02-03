Tecnología

“Se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía”: mujer detalló cómo engañaron para robar a sus conocidos

La apropiación de una cuenta de WhatsApp desencadenó una serie de solicitudes de dinero que muchos contactos creyeron reales.

David Alejandro Rojas García

4 de febrero de 2026, 1:14 a. m.
La suplantación de identidad dentro de un grupo conocido fue la clave de una estafa que se propagó rápidamente entre contactos cercanos.
La suplantación de identidad dentro de un grupo conocido fue la clave de una estafa que se propagó rápidamente entre contactos cercanos. Foto: Getty Images / antena3

Cristina nunca imaginó que una simple llamada telefónica la convertiría en cómplice involuntaria de una red de estafas. Según relató en Antena 3, todo empezó cuando alguien, haciéndose pasar por un contacto de confianza de uno de sus grupos de WhatsApp, la contactó con una excusa convincente.

“Yo estaba baja, me dio confianza y le di el código de mi WhatsApp”, confiesa. En cuestión de minutos, y tras compartir un código de verificación que le solicitaron, perdió el control de su cuenta.

Lo que siguió fue un caos: su WhatsApp desapareció de su celular y los estafadores, ahora dueños de su perfil, comenzaron a enviar mensajes a sus contactos pidiendo dinero.

“Les quitaron en total más de 2.000 euros”, explica.

El control total de una cuenta de mensajería bastó para que delincuentes suplantaran una identidad y generaran pérdidas económicas.
El engaño se concretó en minutos y permitió a los estafadores usar una cuenta legítima para solicitar dinero a contactos cercanos. Foto: Getty Images

El modus operandi es rápido y letal, los delincuentes, una vez dentro de la cuenta, activan la verificación en dos pasos con sus propios datos, dejando a la víctima sin acceso.

Mientras esta intenta recuperar el control, los estafadores ya están enviando mensajes urgentes a la lista de contactos, simulando emergencias o necesidades económicas.

WhatsApp respondió a Elon Musk y a Pável Dúrov sobre la seguridad de la app: “Cualquier afirmación es falsa”

¿Qué hacer cuando su WhatsApp ya no es suyo?

Alejandro vivió una experiencia similar, pero su reacción fue distinta.

“En mi caso me despierto un sábado para ir a trabajar y cuando voy a entrar a WhatsApp para atender a los compañeros, no tengo WhatsApp. Me doy cuenta de que WhatsApp me está pidiendo los datos para volver a entrar a la aplicación”, relata.

Durante el fin de semana, intentó sin éxito recuperar el acceso. La solución llegó el lunes, cuando decidió cambiar su número de teléfono por completo.

“Tuve que cambiar el número un lunes porque durante el fin de semana no podían atenderme en la compañía”, asegura.

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.
La pérdida repentina de acceso a su cuenta de mensajería marcó el inicio de un fin de semana sin respuestas ni soluciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Mientras Alejandro optó por la radicalidad, Cristina recomienda actuar con rapidez: contactar a la compañía telefónica para bloquear la línea, avisar a los contactos sobre el fraude y sobre todo, nunca compartir códigos de verificación por más convincente que parezca la solicitud.

Un momento de cansancio y vulnerabilidad facilitó el acceso de estafadores a una cuenta de mensajería usada a diario.

“Se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía”: mujer detalló cómo engañaron para robar a sus conocidos

