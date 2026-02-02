Tecnología

Selfie casi le cuesta la vida: quedó registrado en video cuando una mujer fue atacada por un leopardo de las nieves

Un encuentro inesperado con un animal salvaje terminó en segundos de terror en medio de una jornada turística.

David Alejandro Rojas García

2 de febrero de 2026, 11:34 p. m.
La curiosidad de una visitante derivó en un ataque que quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales.
Lo que comenzó como una escena curiosa en medio de la nieve terminó convirtiéndose en una advertencia sobre los riesgos de subestimar a la fauna salvaje.

Una mujer estuvo a segundos de perder la vida luego de intentar tomarse una fotografía junto a un leopardo de las nieves, sin imaginar que el felino reaccionaría de forma inesperada. El momento previo y el ataque quedaron registrados y rápidamente se difundieron en redes sociales.

Una foto imprudente en plena estación de esquí

El episodio ocurrió en la estación de esquí de Koktokay, ubicada en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China. Según se conoció, la mujer se encontraba con otras personas cuando el grupo notó la presencia de un leopardo de las nieves desplazándose entre las pistas cubiertas de blanco. La aparición del animal generó sorpresa y curiosidad entre los visitantes.

Mientras algunos optaron por observarlo a distancia, la turista decidió acercarse más de lo recomendable y con el celular en mano, avanzó varios metros hasta quedar muy cerca del depredador, con la intención de obtener una imagen impactante.

La fotografía logró su cometido, aparece sonriendo, con el felino claramente visible detrás de ella, en una escena que hoy resulta inquietante.

Lo que comenzó como una pose tranquila terminó con la mujer inmóvil tras un ataque sorpresivo.
La fotografía se tomó sin contratiempos, pero la respuesta del felino fue inmediata y agresiva. Foto: X - A.P.I.

Lo que no previó fue la reacción inmediata del animal, apenas segundos después de tomar la selfi, el leopardo se lanzó sobre ella, provocando gritos y pánico entre quienes presenciaron la escena. El ataque fue repentino y dejó a la mujer tendida sobre la nieve, sin posibilidad de defenderse.

“¿Trato hecho?”: niño de tres años le explica a su perro por qué no debería escaparse; el video se hace viral

El ataque, el video y una advertencia que se hizo viral

Imágenes grabadas por testigos y difundidas posteriormente muestran a la mujer inmóvil en el suelo, mientras el leopardo permanece cerca, ya sin mostrar una conducta agresiva.

De acuerdo con relatos de personas que estaban en el lugar, el felino la atacó principalmente en el rostro y estuvo peligrosamente cerca de causarle heridas fatales.

La diferencia entre la vida y la muerte estuvo marcada por un detalle clave, el casco de esquí.

Este elemento de protección evitó que el animal le causara daños irreversibles en la cabeza. Aun así, la mujer sufrió lesiones de consideración y tuvo que recibir atención médica inmediata.

El caso generó un intenso debate en redes sociales sobre el comportamiento humano frente a animales silvestres.

La Organización de las Naciones Unidas recuerdan: “El leopardo de las nieves suele ser solitario y muy esquivo (...) no se sabe que los leopardos de las nieves sean agresivos hacia los humanos”.

Sin embargo, expertos coinciden en que cualquier animal salvaje puede reaccionar de forma impredecible cuando se siente invadido o amenazado.

