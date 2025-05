Si alguien llama y no se identifica, cuelgue de inmediato para evitar ser víctima de fraudes

Uno de los indicios más claros de que una llamada puede tener fines delictivos es la falta de presentación del interlocutor. Cuando quien llama no proporciona su nombre ni explica el motivo del contacto en los primeros instantes , lo recomendable es interrumpir la conversación de inmediato.

Por estas razones, los expertos hacen énfasis en no proporcionar ningún tipo de información durante una llamada en la que el interlocutor no se identifique de forma clara y verificable. Si alguien llama y no dice su nombre o la razón específica del contacto, lo más recomendable es colgar de inmediato y reportar el número a las autoridades competentes o a su operador telefónico.