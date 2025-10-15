Si necesita recuperar fotos borradas de WhatsApp, solo debe acceder a esta carpeta oculta de su celular

Una de las funciones más utilizadas de WhatsApp es la posibilidad de compartir fotografías directamente en los chats, lo que ofrece una forma de comunicación más dinámica y, en muchos casos, más cómoda para quienes prefieren expresarse mediante imágenes.

Sin embargo, puede ocurrir que, durante una limpieza del teléfono, alguna fotografía importante desaparezca del chat, generando preocupación y angustia. Aun así, la situación no suele ser tan grave como parece. Aunque el archivo parezca haber desaparecido por completo, en realidad suele permanecer oculto en alguna carpeta del sistema.

Según el portal Enter, esto se debe a la forma en que Android gestiona el almacenamiento de datos. WhatsApp no elimina totalmente los archivos, sino que los mueve a una carpeta interna donde permanecen invisibles para el usuario, como si se tratara de una papelera oculta que conserva fotografías y videos hasta que se borran de manera definitiva.

WhatsApp se actualiza frecuentemente con nuevas funciones y herramientas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El objetivo de este sistema es ofrecer una segunda oportunidad al momento de eliminar contenidos, de modo que, si más adelante la persona se arrepiente, pueda recuperarlos con facilidad.

De acuerdo con la fuente, esta es la forma correcta de recuperar fotografías eliminadas previamente en WhatsApp. Dentro del almacenamiento del dispositivo se encuentran carpetas divididas por tipo de contenido: WhatsApp Images, WhatsApp Video, Audio, entre otras.

Pasos para recuperarlas:

Abrir el administrador de archivos del teléfono (por ejemplo, “Archivos” o “Mis archivos”). Ingresar en “Almacenamiento interno”. Seguir la ruta: Android → media → com.whatsapp → WhatsApp → Media. También es posible acceder conectando el teléfono al computador mediante un cable USB y explorando las carpetas en esa misma secuencia.

En esta ubicación se almacenan los archivos que se reciben o envían por WhatsApp. Dentro se encuentran subcarpetas como:

WhatsApp Images: fotografías.

WhatsApp Video: videos.

WhatsApp Audio: audios y notas de voz.

WhatsApp Documents: documentos.

WhatsApp Stickers: stickers.

.Statuses: estados (si se activa la vista de archivos ocultos).

Los usuarios eliminan fotos y videos con el fin de liberar espacios de almacenamiento. | Foto: 123RF

Cada una de estas carpetas suele incluir una subcarpeta llamada Sent, donde se guardan los archivos enviados.