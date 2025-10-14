Suscribirse

¿Adiós a las capturas de pantalla en WhatsApp? Así funcionaría la nueva medida de privacidad

A pesar de las limitaciones, expertos consideran la medida como un progreso relevante.

Redacción Tecnología
14 de octubre de 2025, 9:59 p. m.
Este es el motivo por el que WhatsApp bloquea las capturas de pantalla de las fotos de perfil. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Con el fin de fortalecer la privacidad y evitar que las imágenes personales sean copiadas o difundidas sin permiso, WhatsApp añadió una nueva medida de seguridad que prohíbe realizar capturas de pantalla de las fotos de perfil.

Esta actualización, que se está activando gradualmente en distintas regiones, impide que tanto contactos como desconocidos guarden la fotografía de otro usuario, reduciendo el riesgo de que sus datos o su identidad sean usados con fines malintencionados.

WhatsApp añadió una nueva medida de seguridad que prohíbe realizar capturas de pantalla de las fotos de perfil. | Foto: 123rf

Con esta decisión, la plataforma refuerza su compromiso por ofrecer un entorno más seguro en medio de un panorama digital donde las filtraciones, el robo de información y las suplantaciones son cada vez más frecuentes.

Con esta actualización, WhatsApp busca ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su privacidad y reducir la exposición no deseada de su información personal dentro de la aplicación. Ahora, al intentar capturar la imagen de perfil de un contacto en tamaño ampliado, el sistema bloquea la acción mostrando una pantalla en negro o un aviso que informa que no es posible realizarla.

Esta medida se integra a las funciones recientes de seguridad implementadas por la plataforma, como la restricción de capturas en fotos y videos efímeros, reforzando su compromiso con la protección de los datos y la prevención del uso indebido de las imágenes personales.

Si bien esta nueva función representa un avance importante en materia de privacidad, no ofrece una protección total. Los usuarios aún pueden visualizar la miniatura de la foto de perfil en la lista de conversaciones o en los detalles del contacto, y nada impide que alguien capture la imagen usando otro dispositivo externo.

La creación de perfiles falsos van desde el acoso hasta la difusión de desinformación. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

A pesar de estas limitaciones, expertos consideran la medida como un progreso relevante, pues restringe el acceso a fotografías en alta resolución que podrían ser aprovechadas para suplantaciones de identidad u otros tipos de fraudes digitales.

¿Cuáles son los peligros asociados a las fotos de perfil?

  • Creación de perfiles falsos, que van desde el acoso hasta la difusión de desinformación.
  • Difusión de información falsa, que puede afectar la reputación de la persona.
  • Ingeniería social con la que reúnen datos de la víctima con el fin de crear ataques más sofisticados.

