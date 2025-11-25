Suscribirse

Tecnología

Si quiere evitar un incendio en casa, coloque estos objetos lejos del árbol de Navidad

Esto se debe a que el árbol navideño, ya sea natural o artificial, sigue siendo uno de los elementos más vulnerables dentro de la decoración.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
25 de noviembre de 2025, 6:21 p. m.
Aunque suele ser el centro de la decoración y un punto de reunión familiar, también puede transformarse en un riesgo si no se manipula correctamente.
Aunque suele ser el centro de la decoración y un punto de reunión familiar, también puede transformarse en un riesgo si no se manipula correctamente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En estas semanas previas a llegada de diciembre y las festividades navideñas, la prevención de incendios adquiere un papel aún más relevante, pues es común que los hogares se llenen de luces, adornos y elementos decorativos que, aunque aportan calidez al ambiente, también pueden aumentar los riesgos.

A pesar del encanto que envuelve estas fechas, los expertos alertan que los incendios domésticos tienden a incrementarse durante diciembre, en parte por el uso intensivo de decoraciones y aparatos eléctricos.

El secreto de una celebración consciente: la elección deliberada de bolas azules en su decoración navideña.
Los objetos cerca del árbol de Navidad evitan que pueda sobrecalentarse y aumente su inflamabilidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Instituciones como la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) señalan que este tipo de incidentes puede subir considerablemente cuando no se toman las precauciones adecuadas, incluso hasta un 25%. Esto se debe a que el árbol de Navidad, tanto natural como artificial, continúa siendo uno de los elementos más vulnerables.

Con el fin de prevenir incendios en casa que puedan opacar las festividades, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), recomendó colocar estos árboles “al menos a 1 m (3 pies) de distancia de cualquier fuente de calor, como chimeneas, radiadores, velas, rejillas de calefacción o luces“. Esto evita que pueda sobrecalentarse y aumente su inflamabilidad.

Contexto: El electrodoméstico ‘devorador’ de energía: dispara el consumo en el hogar con algunas horas de uso

Además, la NFPA recuerda que, cuando se elige un árbol natural, es esencial mantenerlo en óptimas condiciones para evitar que se convierta en un material altamente combustible. También, recomiendan cortar “5 cm (2 pulgadas) de la base del tronco antes de colocarlo en el soporte”, lo que permite una mejor absorción de agua.

Finalmente, el portal especializado Contraincendios Tartessos, uno de los principales errores durante la temporada navideña es utilizar velas demasiado cerca de las decoraciones. El sitio recomienda ubicarlas lejos del árbol, las cortinas y cualquier material inflamable, o considerar directamente el uso de velas LED, que ofrecen un efecto similar sin los riesgos asociados al fuego real.

Vigilar de manera constante los dispositivos eléctricos y desconectar cargadores, guirnaldas o elementos luminosos cuando no haya nadie en casa, ya que un mal funcionamiento podría derivar en un cortocircuito.
Vigilar de manera constante los dispositivos eléctricos y desconectar cargadores, guirnaldas o elementos luminosos cuando no haya nadie en casa, ya que un mal funcionamiento podría derivar en un cortocircuito. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, sugiere vigilar de manera constante los dispositivos eléctricos y desconectar cargadores, guirnaldas o elementos luminosos cuando no haya nadie en casa, ya que un mal funcionamiento podría derivar en un cortocircuito.

En este sentido, supervisarlos mientras las decoraciones están encendidas es una medida que puede evitar accidentes graves, especialmente cuando hay niños o mascotas, pues su curiosidad natural puede llevarlos a manipular luces, cables o incluso velas decorativas, generando situaciones de riesgo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió exparticipante de Miss Universo e ícono del cine; fue semifinalista y destacó por su belleza

2. Habrá firma en Atlético Nacional: revelan nuevo acuerdo con estrella que irá hasta 2029

3. Trump indultó a dos pavos durante el saludo de Acción de Gracias en medio de turbulencia política y críticas a opositores

4. Gustavo Petro atacó a Donald Trump con un mensaje en inglés y desató revuelo en redes sociales

5. Raúl Ocampo no ocultó su favorita y reveló quién debería ganar ‘MasterChef Celebrity 2025’: “Tu puedes princesa”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

árbol de navidadIncendioCasa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.