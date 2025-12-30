Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Con los avances tecnológicos, el uso de los auriculares se han convertido en un compañero inseparable para millones de personas. Desde escuchar música mientras se viaja en transporte público, hasta asistir a reuniones virtuales desde casa, estos dispositivos ofrecen comodidad y aislamiento acústico.

Sin embargo, es fácil excederse sin darse cuenta, lo que puede poner en riesgo la salud auditiva y el bienestar general. Según información citada en el sitio web Computer Hoy, el uso de auriculares con cancelación de ruido no es recomendable para niños y adolescentes, ya que sus oídos aún se encuentran en desarrollo.

Cuál es el volumen ideal para escuchar música con audífonos. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

En adultos, un uso prolongado puede generar dificultades para procesar sonidos, tinnitus, problemas para localizar ruidos y sensación de presión en los oídos. Aun así, coinciden en que los factores más determinantes de daño auditivo siguen siendo el volumen y el tiempo total de exposición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 80 decibelios al escuchar música, pero en la práctica pocas personas ajustan el volumen de manera consciente. La mayoría simplemente coloca un nivel en el móvil o en el dispositivo de reproducción y lo mantiene, sin verificar si se respetan los límites seguros.

El uso prolongado puede generar dificultades para procesar sonidos, tinnitus, problemas para localizar ruidos y sensación de presión en los oídos. Foto: Getty Images

La experiencia auditiva puede variar según la fuente de sonido y el tipo de auricular. La calidad de la música, la presencia de ruidos de fondo y el modelo de auriculares utilizado pueden influir notablemente en cómo percibe el oído, el volumen y, por ende, en el riesgo de daño auditivo.

Actualmente, muchos smartphones están diseñados para mantener el volumen seguro alrededor del 60%. Sobrepasarlo debería ser solo en casos puntuales, nunca de forma habitual, y siempre respetando pausas cada hora.

Además, la mayoría de dispositivos avisan cuando el nivel es demasiado alto; ignorar estas alertas aumenta el riesgo. Hacer descansos quitándose los auriculares ayuda a que el conducto auditivo recupere su estado natural y disminuye la fatiga auditiva.