Si va a usar la calefacción, este error podría disparar la factura de energía en su casa sin que lo note

Dormir en un ambiente con temperatura agradable mejora la calidad del sueño y tener un ambiente cálido facilita el desarrollo de las diversas actividades en el hogar. Por ello, durante los meses más fríos del año, miles de hogares encienden la calefacción convencidos de que el sistema funciona correctamente.

Sin embargo, expertos advierten que una gran parte de las viviendas tiene la calefacción “rota” sin saberlo. No se trata de una avería visible ni de un daño grave en la caldera, sino de un problema silencioso que dispara el consumo energético y encarece la factura mensual hasta en un 15%.

Tal como lo expuso Computer Hoy, en los sistemas de calefacción por agua, el calor no se reparte de manera uniforme de forma automática. El agua caliente tiende a circular por las tuberías con menor resistencia, lo que provoca que los radiadores más próximos a la caldera reciban mayor presión y volumen de agua.

Como consecuencia, los también llamados radiadores se calientan con rapidez y alcanzan temperaturas elevadas en poco tiempo, mientras que los radiadores situados a mayor distancia apenas reciben agua templada y permanecen fríos, incluso cuando el equipo está funcionando al máximo.

Expertos advierten que una gran parte de las viviendas tiene la calefacción “rota” sin saberlo. Foto: Getty Images

Este comportamiento no responde a una avería ni a un daño en la instalación, sino al funcionamiento natural de un circuito que no ha sido equilibrado correctamente. Por ello, aumentar la temperatura del termostato no soluciona el problema, pero podría incrementa el consumo energético en las habitaciones que ya están calientes, generando un gasto innecesario sin mejorar el confort en las zonas más frías.

La mejor opción es equilibrar los radiadores, es decir, regular las válvulas de cada uno para que el agua caliente se distribuya de forma uniforme por toda la vivienda. El objetivo es reducir ligeramente el paso de agua en los radiadores que se calientan con mayor rapidez, generalmente los más cercanos a la caldera, para permitir que el caudal llegue con mayor fuerza a los que están más alejados y tardan más en calentarse.

Este proceso no debe confundirse con el purgado, ya que no elimina aire, sino que controla la cantidad de agua que circula por cada radiador, una tarea que conviene realizar al menos una vez al año, preferiblemente antes del invierno.

Sin embargo, a pesar de su utilidad, esta práctica es poco común debido al desconocimiento general y a que muchos instaladores solo la mencionan cuando el problema es evidente.

Para llevarla a cabo no se requieren herramientas costosas: solo necesita una llave para radiadores, herramienta básica para girar válvulas y algo para tomar notas y organizar el ajuste. Además, contar con un termómetro digital podría facilitar el proceso, aunque no es indispensable.

Sistema de calefacción doméstica para sala de calderas de gas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si tras realizar el equilibrado de los radiadores el reparto del calor sigue siendo irregular, es posible que exista un problema más serio, como un mal funcionamiento de la bomba circuladora o válvulas internas deterioradas que necesiten ser sustituidas.

En estos casos, así como cuando se observan fugas de agua, ruidos persistentes que no desaparecen tras purgar, signos de óxido en los componentes o una caída constante de la presión que obliga a rellenar el sistema con frecuencia, lo más recomendable es contactar a un experto en el tema, ya que manipular piezas dañadas o corroídas sin experiencia podría agravar las averías y provocar gastos mayores, por lo que la intervención profesional resulta la opción más segura.