Solo se necesita un botón para que antes de que suene su celular, se bloqueen las llamadas ‘spam’

Los métodos de engaño cambian y las estafas a través de llamadas e intentos de suplantación no paran de crecer. Actualmente, recibir una llamada desconocida puede ser más motivo de alarma que de curiosidad.

De acuerdo con el informe anual de Truecaller, durante el año 2023, más de 5.400 millones de llamadas spam fueron registradas en todo el mundo, lo que revela el enorme alcance de este problema.

Ante este tipo de amenazas, fabricantes de teléfonos han buscado ofrecer herramientas que permitan mantener la tranquilidad de los usuarios sin que tenga que activar el ‘modo avión’.

Cómo evitar interrupciones y llamadas de fraudes con una función del iPhone

Apple, recientemente. integró en sus dispositivos una opción práctica que permite detener las llamadas sospechosas antes de que el teléfono siquiera suene.

Es importante tener en cuenta que necesita tener iOS 26, con ello, este botón se puede habilitar dentro del menú de ‘Configuración’, específicamente en la sección ‘Teléfono‘, y su activación toma solo unos segundos.

Los teléfonos ahora cuentan con una herramienta capaz de silenciar el spam antes de que el dispositivo emita el primer timbre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Apple

Una vez allí, puede seleccionar entre distintas modalidades, una de ellas es la que solicita el motivo de la llamada, lo que obliga a la persona desconocida a identificarse y explicar por qué está contactando antes de que el dispositivo emita algún sonido, de esta manera, el propietario puede decidir si quiere contestar o simplemente dejar pasar la llamada.

También otra opción permite silenciar completamente los números no guardados, lo cual los redirige automáticamente al buzón de voz. Estas opciones resultan útiles para quienes reciben llamadas de números comerciales o intentos de fraude de manera constante.

Un filtro automático para llamadas sospechosas

La compañía también ofrece una alternativa más estricta, bloquear los números que los operadores identifican como spam o potencial fraude. Al activar esta función, esas llamadas se redirigen directamente al buzón y se registran en una lista separada llamada ‘No deseadas’.

Con una simple configuración, las llamadas sospechosas pueden ser filtradas automáticamente sin molestar al usuario. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, existe una lista de ‘Números desconocidos’, donde se almacenan las llamadas de contactos que no están registrados, de allí si en algún momento se da cuenta que uno de esos números sí pertenece a alguien confiable, puede marcarlo como conocido desde el mismo historial, evitando que futuras comunicaciones sean bloqueadas.