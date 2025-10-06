Suscribirse

Tecnología

Solo se necesita un botón para que antes de que suene su celular, se bloqueen las llamadas ‘spam’

Una nueva función en los celulares permite detectar y detener las llamadas desconocidas antes de que lleguen al usuario.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANAGoogle

Redacción Tecnología
6 de octubre de 2025, 10:46 p. m.
Un ajuste rápido en el dispositivo basta para que las llamadas fraudulentas vayan directo al buzón de voz.
Apple apuesta por la tranquilidad del usuario con una función que bloquea las llamadas extrañas antes de que aparezcan en pantalla. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Los métodos de engaño cambian y las estafas a través de llamadas e intentos de suplantación no paran de crecer. Actualmente, recibir una llamada desconocida puede ser más motivo de alarma que de curiosidad.

De acuerdo con el informe anual de Truecaller, durante el año 2023, más de 5.400 millones de llamadas spam fueron registradas en todo el mundo, lo que revela el enorme alcance de este problema.

Ante este tipo de amenazas, fabricantes de teléfonos han buscado ofrecer herramientas que permitan mantener la tranquilidad de los usuarios sin que tenga que activar el ‘modo avión’.

Cómo evitar interrupciones y llamadas de fraudes con una función del iPhone

Apple, recientemente. integró en sus dispositivos una opción práctica que permite detener las llamadas sospechosas antes de que el teléfono siquiera suene.

Es importante tener en cuenta que necesita tener iOS 26, con ello, este botón se puede habilitar dentro del menú de ‘Configuración’, específicamente en la sección ‘Teléfono‘, y su activación toma solo unos segundos.

La actualización incorpora un asistente que protege frente a intentos de spam y evita que el teléfono timbre innecesariamente.
Los teléfonos ahora cuentan con una herramienta capaz de silenciar el spam antes de que el dispositivo emita el primer timbre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Apple

Una vez allí, puede seleccionar entre distintas modalidades, una de ellas es la que solicita el motivo de la llamada, lo que obliga a la persona desconocida a identificarse y explicar por qué está contactando antes de que el dispositivo emita algún sonido, de esta manera, el propietario puede decidir si quiere contestar o simplemente dejar pasar la llamada.

También otra opción permite silenciar completamente los números no guardados, lo cual los redirige automáticamente al buzón de voz. Estas opciones resultan útiles para quienes reciben llamadas de números comerciales o intentos de fraude de manera constante.

Contexto: Cómo detectar si hay intrusos en la red WiFi y desconectarlos para mejorar la conexión

Un filtro automático para llamadas sospechosas

La compañía también ofrece una alternativa más estricta, bloquear los números que los operadores identifican como spam o potencial fraude. Al activar esta función, esas llamadas se redirigen directamente al buzón y se registran en una lista separada llamada ‘No deseadas’.

Una aplicación que pagaba por grabar llamadas terminó envuelta en un escándalo de privacidad.
Con una simple configuración, las llamadas sospechosas pueden ser filtradas automáticamente sin molestar al usuario. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, existe una lista de ‘Números desconocidos’, donde se almacenan las llamadas de contactos que no están registrados, de allí si en algún momento se da cuenta que uno de esos números sí pertenece a alguien confiable, puede marcarlo como conocido desde el mismo historial, evitando que futuras comunicaciones sean bloqueadas.

“Puedes marcar un número desconocido como conocido para evitar que las futuras llamadas se envíen a la lista ‘Números desconocidos’. Ve a la app ‘Teléfono’ , toca el botón ‘Filtrar’, toca ‘Números desconocidos’, toca ‘Marcar como conocido’ junto a la llamada y toca ‘Marcar como conocido’”, explica Apple.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bloqueos en la calle 26 generan traumatismos en Bogotá; se presentan demoras en la operación de TransMilenio

2. Viajar con mascotas en la cabina ya es posible en todos los casos: Aerocivil actualiza normas nacionales e internacionales

3. Mauricio Lizcano recibió un sufragio en su sede de campaña en Manizales: “Es una amenaza”

4. Reacción de Jennifer López cuando le preguntaron por su divorcio con Ben Affleck; esto dijo

5. Gobierno invitó a marchar en movilizaciones a favor de Palestina y prometió “hacerse responsable” de los daños

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Botones CelularLlamadasSpam Filtros Seguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.