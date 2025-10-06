Tras los rumores, Microsoft salió a aclarar las especulaciones sobre su próxima consola Xbox

Durante los últimos días han estado creciendo las rumores sobre un posible cambio de rumbo de las estrategias de Microsoft con las consolas Xbox, estos rumores que tomaban una amplia margen en las redes apuntaban a un posible abandono del desarrollo de consolas y, ante esto, la compañía se ha pronunciado y aclaró su posición sobre el futuro del hardware.

Rumores que encendieron las redes

Todo comenzó con comentarios de una presunta fuente que aseguraba que Microsoft planeaba centrarse exclusivamente en la publicación de videojuegos y dejar en segundo plano la fabricación de consolas.

La reciente reestructuración del servicio de suscripción Xbox Game Pass, que amplió sus beneficios, pero también aumentó los precios, especialmente en el plan Ultimate, hizo que esto creara aún más sospechas entre la comunidad.

Microsoft desmintió las versiones que apuntaban a un posible abandono del 'hardware' y defendió el futuro de Xbox. | Foto: Getty Images

En redes sociales y foros, muchos usuarios interpretaron esta reorganización como una señal de que la empresa apostaría por los juegos en la nube como su principal vía de negocio; sin embargo, estos rumores fueron desmentidos de manera categórica.

Microsoft confirma nuevas consolas

A través de un comunicado entregado al medio Windows Central, la tecnológica reiteró que continúa “invirtiendo activamente en el desarrollo de futuras consolas y dispositivos propios”. Además, recordó su alianza con AMD, firmada a mediados de año, mediante la cual los procesadores de este fabricante impulsarán la próxima generación de Xbox.

“Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos propios diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox. Para obtener más detalles, la comunidad puede volver a consultar nuestro anuncio de acuerdo con AMD”, señaló Microsoft.

En medio de las especulaciones, la empresa dejó claro que Xbox seguirá siendo parte de su estrategia central. | Foto: AFP

Esta colaboración con AMD puede interpretarse como una garantía de continuidad en el terreno del hardware y un paso hacia una experiencia más integrada entre las consolas y el ecosistema de Windows.

De acuerdo con IGN, portal especializado en videojuegos, pese a la caída en ventas de los modelos Series X y S, Microsoft busca mantener su papel como actor clave en la industria del entretenimiento digital, combinando la expansión del juego multiplataforma con la evolución de su línea de consolas.

Con esta declaración, la empresa deja claro que Xbox seguirá siendo parte fundamental de su estrategia, tanto en hardware como en servicios.