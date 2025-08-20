Suscribirse

Varios celulares clásicos se despedirán de WhatsApp; la razón que deja sin la app a esta lista de dispositivos

Meta anunció que varios smartphones clásicos perderán acceso a WhatsApp en septiembre de 2025.

David Alejandro Rojas García

20 de agosto de 2025, 11:49 p. m.
Dispositivos con Android 5.0 o iOS 12 inferior perderán compatibilidad con la app de mensajería más popular.
WhatsApp eleva sus estándares mínimos y deja fuera a decenas de smartphones veteranos.

La plataforma de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial continúa con su política de actualización de requisitos técnicos. En esta ocasión, diversos modelos de smartphones veteranos quedarán excluidos del ecosistema de la aplicación propiedad de Meta, marcando el cierre de una era para usuarios que aún conservan estos equipos.

La constante evolución tecnológica obliga a las compañías de software a establecer nuevos estándares mínimos para garantizar el funcionamiento óptimo de sus servicios. WhatsApp no es la excepción y regularmente publica listados de terminales que gradualmente perderán acceso a la plataforma de comunicación.

Nuevos requisitos técnicos entran en vigor

A partir del primer día de septiembre de 2025, la aplicación de mensajería establecerá criterios más exigentes para su funcionamiento. Los dispositivos deberán contar con Android 5.0 como versión mínima del sistema operativo de Google, mientras que los equipos de Apple necesitarán iOS 12 o versiones posteriores.

Es fundamental que los dueños de los dispositivos que aparecen en la lista tengan en cuenta que la interrupción del servicio no será inmediata. Los propietarios de estos terminales experimentarán una transición progresiva donde, inicialmente, dejarán de recibir actualizaciones de la aplicación.

Un engaño con videollamadas en WhatsApp expone a usuarios a perder su dinero.
Una nueva lista de dispositivos antiguos quedará sin soporte de WhatsApp por requisitos técnicos actualizados.

Esta situación implica la ausencia de parches de seguridad, nuevas funcionalidades y mejoras en el rendimiento, lo que eventualmente provocará incompatibilidades y el cese definitivo del servicio.

La medida afecta a una amplia gama de fabricantes y modelos que marcaron época en el mercado de smartphones. Los dispositivos que quedarán sin soporte incluyen:

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend

Apple (iPhone):

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1ª generación)

Motorola:

  • Moto G (1ª generación)
  • Droid Razr HD
  • Moto E (1ª generación)

LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Huawei:

  • Ascend D2

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V

HTC:

  • One X
  • One X+
  • Desire 500
  • Desire 601
Alternativas para usuarios afectados

Ante esta situación, los propietarios de estos terminales cuentan con diferentes opciones para mantener su comunicación activa. La medida más crucial consiste en realizar una copia de seguridad completa de todas las conversaciones, archivos multimedia y contactos antes de que el servicio se interrumpa definitivamente.

iPhone 5, Samsung Galaxy S3 y otros modelos históricos se despedirán definitivamente de WhatsApp.

WhatsApp ofrece herramientas nativas para exportar el historial de chats hacia servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o iCloud, dependiendo del sistema operativo. Este procedimiento preserva años de conversaciones y recuerdos digitales que podrían perderse permanentemente.

La alternativa más evidente implica la adquisición de un smartphone más reciente que cumpla con los requisitos técnicos actualizados.

