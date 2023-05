WhatsApp: Así puede ‘apagar’ la aplicación sin perder la conexión a internet

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, ya que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, fotos, videos, notas de voz, realizar llamadas o videollamadas, así como recibirlas.

Sin embargo, ante el gran número de mensajes que se reciben, especialmente si es la principal fuente de trabajo, muchos desean desconectarse de la aplicación, pero sin la necesidad de desactivar el internet del dispositivo móvil.

Por tal motivo, existe un truco que permitirá lograr dicho propósito y que no necesita de ninguna instalación de alguna aplicación de terceros, las cuales pueden tener malwares o el cierre total de la cuenta.

El uso constante de WhatsApp hace que los usuarios se quieran desconectar. - Foto: Getty Images

Cuando los usuarios están cansados de WhatsApp, la mayoría de ellos activar el ‘modo avión’. No obstante, el portal La República de Perú asegura que esta opción no es la adecuada, ya que desactiva complementa la conexión a internet, razón por la cual no se puede utilizar ninguna otra app para ver videos o escuchar música en línea.

Para ‘apagar’ WhatsApp sin la necesidad de una desconexión del internet, será necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresar a los ajustes del dispositivo móvil.

Seleccionar el apartado de ‘Aplicaciones’.

Buscar y seleccionar WhatsApp.

Presionar en el botón que diga ‘Detener detención’ o ‘Forzar detención’.

Aparecerá un anuncio que indica que WhatsApp dejará de funcionar, hacer clic en ‘Aceptar’.

El teléfono móvil dejará de recibir mensajes y llamadas en WhatsApp.

Las videollamadas es una de las opciones más populares de WhatsApp - Foto: Composición de SEMANA

El fallo que pone en alerta a todos los usuarios de WhatsApp

Diferentes usuarios de WhatsApp han reportado en las últimas horas un problema con la aplicación de mensajería instantánea, específicamente en la versión para Android.

De acuerdo con los reportes, la aplicación está causando que los micrófonos permanezcan activos, incluso cuando WhatsApp no se encuentra en uso. Según el portal Andro4All, el fallo afecta a todos los dispositivos móviles, no importa la marca.

Es importante mencionar que, los primeros reportes son de hace un mes, en donde los usuarios aseguran que la aplicación mantiene el micrófono activado por medio del panel del control de privacidad del sistema.

Por su parte, Foad Dabiri, desarrollador de Twitter, fue uno de los primeros en reportar el problema: “WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las 6 a.m. (¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?”.

A este pronunciamiento se sumó el CEO de Twitter, Elon Musk, afirmando qué “No se puede confiar en WhatsApp”.

Sin embargo, WhatsApp asegura que la culpa no es suya. A través de un comunicado en su perfil oficial de Twitter, la app de mensajería instantánea aseguró que se encuentra investigando el problema.

Además, aseguran que el fallo puede derivarse de un ‘bug’ presente en el sistema operativo Android, el cual ya ha sido reportado a Google, con el objetivo de solucionar el error para que lo solucione lo más pronto posible.

“Durante las últimas 24 horas nos hemos puesto en contacto con un ingeniero de Twitter que publicó un problema con su teléfono Pixel y WhatsApp. Creemos que se trata de un error en Android que atribuye información errónea en su panel de privacidad y le hemos pedido a Google que investigue y corrija”, indicó WhatsApp.

Varios usuarios han reportado un fallo en WhatsApp. - Foto: Composición de SEMANA

La plataforma también aprovechó para manifestar que el usuario cuenta con un control total sobre el micrófono y que WhatsApp solo actúa cuando se activa el permiso que le otorga el internauta cuando es estrictamente necesario.

“Los usuarios tienen control total sobre la configuración de su micrófono. Una vez otorgado el permiso, WhatsApp solo accede al micrófono cuando un usuario está haciendo una llamada o grabando una nota de voz o un video, e incluso entonces, estas comunicaciones están protegidas por encriptación de extremo a extremo para que WhatsApp no pueda escucharlas”, agregaron.

Por el momento, no se conoce una solución para el fallo, más allá de evitar que WhatsApp acceda al micrófono del sistema. Sin embargo, implementar esta medida puede limitar algunas funciones de la app.