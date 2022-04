WhatsApp borrará automáticamente fotos y videos de los chats temporales

WhatsApp informó que borrará automáticamente los archivos enviados y recibidos en los chats temporales, como fotos o videos, para garantizar la experiencia de privacidad en estas conversaciones.

WABetaInfo destacó una actualización de la versión del programa beta de Google Play para Android 2.22.4.14, advertida el pasado mes de febrero, en la que la red social desactiva automáticamente la opción de guardado de archivos en este tipo de chats.

Entonces, determinó que al activar la opción de chat temporal, los archivos multimedia no se guardaban automáticamente en la galería del teléfono, sino que debía desactivarse para que la aplicación procediera a su guardado habitual.

Esto solo afectaba a los archivos recibidos a través de estas conversaciones, ya que los usuarios podían seguir guardando las capturas de pantalla de los chats en la galería.

De momento, la compañía está implementando estos cambios de visibilidad de los archivos multimedia para todos los usuarios de iOS y Android.

De esa manera, en el momento en que se se proceda a borrar un chat temporal, la aplicación ya no abrirá automáticamente una ventana en la que se pueda seleccionar la opción ‘Guardar en la galería’ los archivos recibidos a través de un chat temporal.

La aplicación notifica a los usuarios que, para conservar los archivos de estos chats, como imágenes, videos o GIF, los usuarios deben desactivar la opción de mensajes temporales.

Esta limitación está empezando a implementarse, de modo que aquellos usuarios que deseen guardar los archivos de sus chats temporales están a tiempo de hacerlo antes de que les llegue esta última actualización de la aplicación de mensajería.

WhatsApp lanzó los mensajes temporales, que desaparecen pasado determinado tiempo, a finales de 2020, mientras que en verano de 2021 presentó una función que hace que las fotos y los videos desaparezcan inmediatamente después de haberse visto.

¿Cómo saber cuántas veces un contacto ve un estado?

WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada en todo el mundo, pues ya superó las 5.000 millones de descargas y cerca de 2.000 usuarios en todo el planeta.

Esta aplicación no solo se utiliza para hablar mediante mensajes de texto, en llamada o videollamada, sino que también se pueden publicar estados, los cuales estarán visibles por 24 horas y en ese tiempo se borrarán automáticamente.

De igual manera, la aplicación permite ver la hora exacta en que los contactos de quien subió el estado vieron las historias, pero lo que no puede mostrar es la cantidad de veces que las vio mientras estaban disponibles, por lo que existe un truco para saber esto.

Hay que aclarar que este truco no está disponible en la app oficial, sino en una externa denominada WhatsApp Plus, aunque no es recomendable tener esta versión, pues se expone a que sea baneada la cuenta al ser una “Aplicación no autorizada”, según la propia compañía de Mark Zuckerberg.

Para conocer la cantidad de veces que un contacto vio los estados son:

Una vez se tenga instalada esta mencionada aplicación, se debe abrir y registrarse como sucede con la app oficial.

Se publica el estado cuando y se va a la pestaña “Estados” > “Mi estado”.

Se da clic en el ícono del ojo que se ubica en la parte de abajo para saber quienes han visto la publicación.

Para finalizar, se oprime el botón de visto que aparece al lado de cada uno que ha visto el estado, y allí se podrá observar la cantidad de veces que lo han visto.

*Con información de Europa Press.